Politiet i Øst meldte om røykutvikling i et fly som har landet på Gardermoen. Meldingen kom til politiet 16.25.

Ifølge Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS, er hendelsen udramatisk.

– Kapteinen på et SAS-fly mellom Oslo og Bergen registrerte indikasjoner på røykutvikling, så han ba om prioritert landing. Når en slik melding kommer inn vil rutinemessig beredskap igangsettes. Flyet landet som normalt, sier Johansen.

SAS kan foreløpig ikke si noe mer om hva slags problemer det er snakk om.

Det var 119 passasjerer om bord på flyet, ingen har kommet til skade.

Avinor bekrefter at de har mottatt en forespørsel om prioritert landing.

– Vi vet ikke så mye mer enn at vi har fått beskjed om at en SAS kaptein hadde problemer om bord på flyet. Flyet skal ha landet trygt og være på vei til gaten for å slippe av passasjerene, sier pressetalsmann i Avinor, Lasse Vangstein.

#Gardermoen flyplass Mld 16:25 om røykutvikling i fly som går inn for landing. Nødetater på stedet. — Politiet i Øst (@politietost) November 8, 2018