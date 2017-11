- Dro til Trondheim for å drepe tilfeldig offer med øks

Trøndelag politidistrikt gikk søndag kveld ut i mediene og etterlyste et offer for en «alvorlig straffesak». Mannen ble til slutt funnet – skadet. Politiet ville imidlertid ikke si mye om bakgrunnen for etterlysningen.

Mandag åpner politioverbetjent John Ola Volden opp, og snakker med Adresseavisen om bakgrunnen for den spesielle etterlysningen. For politiets del startet det hele med at en mann i midten av 20-årene meldte seg for en patrulje i Trondheim sentrum natt til søndag. Han fortalte da at han hadde slått en person i hodet med øks.