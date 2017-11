Mann funnet skadet i boligen sin i Trondheim

Søndag kveld gikk Trøndelag politidistrikt ut og ba om tips om en mann de trodde hadde blitt utsatt for en straffbar handling, skriver Adresseavisen. Politiet ville først ikke si noe nærmere om saken, men sent på kvelden opplyser krimvaktleder Marit Johanne By at de tror mannen har vært utsatt for vold.

By bekrefter at en annen mann i 30-årene er pågrepet i saken og blir fremstilt for varetektsfengsling mandag. Hun vil ikke si hva han har siktet for eller hva han har forklart i avhør.

Politiet vil heller ikke si noe om skadeomfanget før mannen som ble funnet skadet, er undersøkt av lege.