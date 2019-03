Vedum vil stenge døren mellom politikk og PR-bransje

Vedum har tidligere sagt at det er uaktuelt å hente folk fra PR-bransjen til en regjering der et Senterparti under hans ledelse er med. Han mener bransjen bidrar til å skape en «profesjonalisert ­meningsindustri», skriver Klassekampen.

– Du er et like bra menneske om du går til PR-bransjen. Men da har du valgt deg bort ifra politikken, sier Vedum.

Den korte veien mellom PR og politikk er nylig blitt aktualisert etter at det ble kjent at KrFs toppkandidat i Viken har begynt å jobbe i First House. Vedum vil ikke kommentere den saken, men sier han gjør det klart for unge talenter i eget parti at PR-bransjen ikke er veien til tillit i partiet.

Selv om Vedum mener PR-bransjens vekst er «negativ for folkestyret», trenger ikke døren være lukket for alltid.

– Dersom man er slutter i bransjen, kan man komme tilbake etter hvert, sier Sp-lederen.