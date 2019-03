Glatt på veiene. E6 åpnet igjen i Akershus.

Det var et vogntog på tvers som sperret begge kjøreretninger. Flere biler var involvert.

– En semitrailer blokkerer begge kjørefelt både nord og sør. Bilbergere og redningsetaten jobber med å få bilene ut av veien, men det kommer til å ta tid, sier operasjonsleder Terje Nordang i Øst politidistrikt til Aftenposten.

Klokken 2.42 melder Veitrafikksentralen at veien er åpnet igjen etter at vogntoget ifølge sto fast over to autovern.

Utrykningsnytt / NTB scanpix

– Bergingen vil holde på utover natta. Det vil ta litt tid, og det er mye autovern som er ødelagt, sa trafikkoperatør Trude Lindstad, ved Veitrafikksentralen i Øst til statskanalen en halvtime over midnatt.

Hendelsen skjedde like nord for Asko-lageret på høyre hånd mot Oslo, opplyser Nordang.

Det er et tidkrevende arbeid, og i 22-tiden lørdag kveld jobber bilbergere og brannvesenet fortsatt med å få flyttet vogntoget, som står godt fast, opplyser Aftenpostens medarbeider på stedet.

Det er større skader på infrastrukturen på stedet. Blant annet er autovern ødelagt og en lyktestolpe er revet ned.

Hans O. Torgersen / Aftenposten

Flere uhell i Østfold

Men de fleste hendelsene skal ha skjedd på strekningen mellom Sarpsborg og Halden.

– Vi har mottatt et titall henvendelser den siste timen om biler som har sklidd av veien på E6, og noen har snurret rundt på hjulene, sier Nordang.

Nordang sier at de så langt ikke kjenner til at det skal ha vært noen sammenstøt: Alle hendelsene skal være biler som rett og slett har sklidd på glatte veier.

– Det virker som det har skjedd et plutselig væromslag. Alle meldingene kom i løpet av kort tid den siste timen, sier Nordang.

Det er så langt ikke meldt om personskader.

E6 er stengt mellom [15] Sonsveikrysset og [17] Vestby syd pga trafikkuhell. Et vogntog står på tvers og sperrer delvis begge retninger. Nødetater er på stedet. Alt. rute via Fv. 120 Elvestad og E18. — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) March 9, 2019

Politiet ber folk om å kjøre forsiktig.

– Svært glatt! Kjør forsiktig, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Det er flere politipatruljer på strekningen.