Salgsnedgang for Vinmonopolet i 2017

Vinmonopolets direktør Hilde Britt Mellbye presenterte tallene på et pressemøte torsdag, skriver nettstedet Vinpuls.

Direktøren sa at mange som kommer innom Vinmonopolets butikker for å få tips, likevel går ut uten å ha kjøpt noe. I stedet drar de over grensen for å handle det de har fått tips om.

– Grensehandelen og taxfree er en trussel mot vår legitimitet, sa Mellbye.

Vinmonopolet solgte totalt 80.680.021 liter i 2017. Det er 623.458 liter mindre enn i 2016, tilsvarende en nedgang på 0,8 prosent.