Politiet krever forlenget fengsling i fire uker av siktet samfunnstopp

Varetektsperioden for den siktede mannen går ut torsdag klokken 16.00. Mannens forsvarer ble torsdag morgen varslet om at politiet kommer til ål kreve klienten fortsatt varetektsfengslet.

– Jeg er muntlig orientert om at politiet begjærer forlenget fengsling, men har ikke mottatt noe ennå, sier advokat Ulf E. Hansen.

Politiet bekrefter at de vil be om forlenget fengsling i fire uker, med begrunnelse i at det skal foreligge fare for tap av bevis. Fengslingsmøtet vil starte i Nord-Troms tingrett kl. 14 torsdag.

– Vi motsetter oss videre fengsling, sier Hansen.

Forholdene i siktelsen skal ha funnet sted både før og etter at ny straffelov trådte i kraft 1. oktober 2015.

Utvidet siktelsen

Mannen ble første gang fengslet forrige torsdag. Politiet ba Nord-Troms tingrett fengsle mannen i to uker, men retten mente én uke fikk rekke i første omgang. Han ble også underlagt brev- og besøkskontroll i varetektsperioden.

Mannen, som har vært en profilert samfunnstopp i flere tiår, satt i et tolv timer langt avhør onsdag. Til Nordlys sier forsvareren at han etter avhøret ble orientert om at siktelsen mot klienten ville bli utvidet.

Forsvareren har tidligere uttalt at hans klient nekter enhver befatning med saken og at han stiller seg uforstående til siktelsen.

Politiet har vært tilbakeholdne med å kommentere saken, men opplyste onsdag at de går gjennom beslag i saken med tanke på å finne nye bevis mot mannen. Beslagene består blant annet av bilder, videoer og samtalelogger.

Klokken 18 torsdag vil politiet holde en pressekonferanse der de vil orientere om status på saken og begrunnelsen for å kreve videre varetekt. Da vil trolig Nord-Troms tingrett avgjørelse være klar.