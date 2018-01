Holm, Morten / Scanpix

Agderposten avdekket i desember at fire nåværende og tidligere ledere ved ulike Nav-kontor i Aust-Agder hadde blitt tatt for datasnoking. Antallet vokste raskt til syv. De har, ifølge Nav Aust-Agder, foretatt fra ett til rundt 500 uberettigede oppslag.

Ansettelsesrådet behandlet tirsdag ytterligere to av sakene der det er gjort oppslag i Navs fagsystemer uten såkalt tjenstlige behov. Rådet har avgjort at lederne får nedsettelse i stilling. Dette innebærer samtidig at disse to også må gå ned i lønn, melder Agderposten.

Flere innvollvert

– Vi mener at sakene er såpass alvorlige at det er nødvendig, sier Nav-direktør i Aust-Agder, Hilde Høynes, til avisen.

Datasnokingen ble avslørt etter at 19 Nav-ansatte i Aust-Agder ba om innsyn i loggene sine.

En tredje av de syv Nav-lederne ble 20. november i fjor degradert, omplassert og fratatt rundt 100.000 kroner i årslønn. En fjerde og femte leder har fått skriftlig advarsel, mens en sjette gikk av med pensjon 1. september i fjor og slapp straffereaksjoner.

For den syvende Nav-lederen som er ble tatt for snokingen, foretas utredningen av den berørte kommunen på stedet. De syv lederne jobber ved Nav-kontorene i Lillesand, Grimstad, Tvedestrand og fylkeskontoret i Arendal.