Arrangerer politisk toppmøte om sextrakassering

– Jeg er redd for at slike saker påvirker norsk politikks integritet og rekruttering fordi disse sakene utfordrer tilliten vår. Jeg mener dette er så viktig at jeg vil invitere de andre partilederne til et møte, sa Solberg på en hasteinnkalt pressekonferanse i Høyres Hus søndag kveld.

Møtet vil trolig finne sted på tirsdag i neste uke, men dette er ikke endelig avklart. Ideen med det politiske toppmøtet er å utveksle erfaringer og dele tanker og råd om hvordan varslingssaker bør håndteres.

– Et slikt møte kan være nyttig for å diskutere utfordringene med seksuell trakassering i politikken, sa Solberg på pressekonferansen.

Hun la til at kunnskapsdeling og rutiner for hvordan man best kan jobbe for å unngå seksuell trakassering, er andre grunner til møtet.

– Ungdomspartiene er framtiden for norsk politikk, sa statsministeren, som understreket at det skal være trygt for unge mennesker å engasjere seg i et politisk parti.