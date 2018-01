Google og McKinsey mener norske barn får for dårlig matteundervisning

McKinsey Norges sjef Martin Bech-Holte og Google Norges sjef Jan Grønbech er bekymret for om nordmenn tilegner seg nok teknologisk kunnskap i grunnskolen.

– All koding er basert på logikk og matematikk. Og der er vi ikke i nærheten av der vi bør være. Der har Norge som samfunn underinvestert så til de grader, og det starter på grunnskolen, sier Bech-Holte til Dagens Næringsliv.

Grønbech har kommet til Bech-Holtes kontor for å diskutere fremtidens arbeidsmarked og Norges utfordringer og muligheter fremover.

– Vi går inn i en verden som kommer til å være 100 prosent styrt av logikk og matematikk. Koding er fellesnevneren for alt. Det å kunne skrive et språk som datamaskinen forstår, blir like viktig som å lære å lese bokstaver, sier han.