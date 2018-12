Politiet sendte en rekke patruljer til Grønland øst i Oslo sentrum i forbindelse med bråk på 37-bussen. Det skriver Operasjonssentralen i Oslo-politiet på Twitter.

Politiet fikk kontroll på flere aggressive personer, og måtte bruke pepperspray på én av bråkmakerne.

Klokken 00.39 skriver Operasjonssentralen følgende:

«Da er totalt 11 personer innbrakt til arresten. Samtlige blir anmeldt for ordensforstyrrelse samt at en blir anmeldt for hindring av polititjenesteperson.»