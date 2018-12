(Fædrelandsvennen:) Bygda Inntjore i Grimstad ble søndag kveld innesperret etter at det gikk et steinras over Inntjoreveien, skriver Fædrelandsvennen.

Raset har gått ved Reddalskanalen, og store steinblokker dekker hele veien. Fædrelandsvennen får opplyst at de største steinene er på 8-10 tonn.

Ifølge politiet er ingen personer kommet til skade.

Inntjoreveien ligger vest for Grimstad, og går fra Reddalsveien langs Reddalsvannet til Inntjore.

Omkjøringsvei

Bygda var ikke isolert lenge. Etter kort tid ble det åpnet en omkjøringsvei fra rasteplassen Trolldalen på E 18. Rasteplassen ligger i vestgående løp, og betyr en lang omvei for beboerne i bygda.

– Jeg kom kjørende med hele familien i bilen, og da var veien stengt, sier Johan Fredrik Lehland, som bor i bygda.

– Hva tenkte du da du så raset?

– At det var godt vi kom etter at det hadde rast, sier Lehland.

En av naboene gjorde ham oppmerksom på at han kunne bruke omkjøringsveien som ellers er stengt med bom.

– Det går fint å kjøre den veien, sier Lehland.

Mannskap fra teknisk etat i Grimstad kommune ble sendt til rasstedet etter hendelsen. De frykter nye ras i området.

– Veien blir stengt til i morgen. Det er for mørkt til å gjøre noe nå, og vi vil mest sannsynlig ha geolog til å gå over hele strekningen som går langs Reddalsvannet, sier Kjell Hårde, fagleder i kommunaltekniske tjenester i Grimstad kommune.

Det er om lag 15-20 husstander på Inntjore.

Steinene er for store til å flytte med hjullaster, mener Hårde.

– Vi må se om vi kan pigge steinene eller sprenge dem. I tillegg må veien utbedres, for veibanen er helt ødelagt, sier han.