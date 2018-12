Meldingen om brannen i Voieåsen i Kristiansand kom klokken 08.40 2. juledag.

«Det er stor røykutvikling på stedet, uvisst om det er folk inne. Brannvesenet er inne med røykdykker og arbeider med å slukke brannen», skriver politiet på Twitter.

Klokken 08.59 meldte brannvesenet at brannen var under kontroll, men at den hadde spredd seg gjennom veggen til naboboligen.

Klokken 09.15 meldte Agder-politiet at boligen var gjennomsøkt uten at det var funnet mennesker.