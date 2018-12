Saken blir oppdatert

En større bygning ved Steinseth ridesenter i Solliveien i Asker brenner. Det skal dreie seg om en ridehall.

– Store politi- og brannmannskaper har rykket ut etter melding om kraftig brann på ridesenter i Solliveien i Asker, skriver Budstikka.

Ifølge avisen har deler av ridehallen ved ridesenteret kollapset i brannen.

Politiet meldte om brannen klokken 21.20 i kveld. Rundt en time senere meldte brannvesenet på Twitter at de da var på stedet med ni brannbiler.

ABBV: er i Solliveien etter melding om brann i bygning. — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) December 23, 2018

– Brannvesenet så høye flammer og kraftig røyk da de kom kjørende mot stedet. Det er meldt om en stor brann, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Vidar Pedersen til TV 2.

Ikke meldt om skader på hester eller personer

– Det er igangsatt evakuering av hester, og brannvesenet er i gang med slukking, sier han.

Politiet meldte i 22-tiden at det så langt ikke er meldt om skader på hverken mennesker eller hester, men at det jobbes for å hindre spredning av brannen.

Det jobbes på stedet med slukningsarbeid, og for å hindre spredning av brannen. Foreløpig ikke melding om at personer eller dyr har kommet til skade. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 23, 2018

Stor ridehall på stedet

Steinseth Ridesenter ble etablert i 1978 og tilbyer alt fra dressurundervisning til oppstalling av privathester og kanefart og bryllupskjøring. Ridesenteret ligger ikke så langt fra Solli gård i Asker, som er utfartssted for skiløpere nå i vintermånedene.

Ifølge ridesenterets eget nettsted er det en ridehall 20 x 60 meter stor ridehall på senteret.