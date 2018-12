En hall ved Steinseth ridesenter i Solliveien i Asker ble totalskadet i brann «kvelden før kvelden». Ingen dyr eller personer ble skadet. Deler av ridehallen kollapset i brannen, ifølge Budstikka.

Politiet meldte om brannen klokken 21.20 i kveld. Rundt en time senere meldte brannvesenet på Twitter at de da var på stedet med ni brannbiler.

ABBV: er i Solliveien etter melding om brann i bygning. — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) December 23, 2018

– De 12 hestene i stallen ble reddet ut og er tatt hånd om. Vi har hindret brannen i å spre seg til stallen hvor hestene var. Vi har også fjernet kjøretøy som sto inntil ridehuset, som nå er totalskadd og brent opp, sier vakthavende brannsjef Sverre Junker i brannvesenet i Asker og Bærum til NTB i 0.15-tiden natt til mandag.

Ridehallen, som ligger i Solliveien, sto inntil stallen hvor hestene befant seg. Junker sier at murveggen mellom bygningene trolig sørget for at brannen ikke spredte seg til stallen.

Brannvesenet vil være på stedet natt til mandag for å drive med etterslukningsarbeid. Ved 0.15-tiden var det fortsatt flammer på stedet.

Det jobbes på stedet med slukningsarbeid, og for å hindre spredning av brannen. Foreløpig ikke melding om at personer eller dyr har kommet til skade. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 23, 2018

Brant også i 2004

Steinseth Ridesenter ble etablert i 1978 og tilbyer alt fra dressurundervisning til oppstalling av privathester og kanefart og bryllupskjøring. Ridesenteret ligger ikke så langt fra Solli gård i Asker, som er utfartssted for skiløpere nå i vintermånedene.

Ifølge ridesenterets eget nettsted er det en 20 x 60 meter stor ridehall på senteret.

For 14 år siden ble samme ridesenter rammet av storbrann.