Gunhild Stordalen: – Jeg har alltid visst at jeg var syk

I biografien, som er ført i pennen av Jonas Forsang, skriver Stordalen at hun fikk de første sykdomsanfallene allerede på videregående skole. Likevel gikk det lang tid før hun i oktober 2014 fikk diagnosen systemisk sklerose, en dødelig, autonom bindevevssykdom. Ett år tidligere grunnla hun sitt hjertebarn, EAT Foundation, som jobber for en sunnere og mer bærekraftig matindustri.

Under hele oppveksten holdt hun anfallene hemmelig, skriver Dagbladet.

– Men jeg visste. Jeg visste, slik jeg alltid hadde visst. Slik jeg hele livet hadde fortrengt. Alle anfallene. Alle gangene jeg hadde hovnet opp. Alle gangene jeg hadde blitt akutt dårlig. Selvfølgelig hadde noe i meg visst at jeg hadde en underliggende sykdom. Jeg ville bare ikke innrømme det for meg selv, heter det i et utdrag fra boka som VG siterer.

I boka tar Stordalen også et oppgjør med sitt eget liv som storforbruker etter at hun ble gift med milliardær Petter Stordalen, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi har et forbruk og en reisevirksomhet som gjør det vanskelig ikke å fremstå dobbeltmoralsk, skriver hun blant annet.

– Selv om Petter og jeg kjøper klimakvoter for å kompensere vårt private forbruk, og vi forsøker å velge så bærekraftig som mulig, går det omtrent ikke en dag uten at jeg møter meg selv i døren, innrømmer hun i boka.