– Det er ikke bra.

Det er Ann-Magrit Austenås umiddelbare kommentar til innstillingen fra Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg. Hun er generalsekretær i NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere).

Ap presenterte onsdag en enstemmig innstilling. Utvalget vil ta mot flere kvoteflyktninger og færre asylsøkere. Det foreslår blant annet å bruke 5 milliarder kroner på flyktninger i nærområdene.

NOAS-lederen sier at det er bra at Ap vil bruke mer penger på bistand og flere kvoteflyktninger. Men hun er svært kritisk til at det er lagt inn noen forutsetninger som hun mener vil svekke asylinstituttet og muligheten til å søke asyl.

– De vil ha flere tredjelandsavtaler som EUs avtale med Tyrkia, som innebærer at syriske flyktninger holdes tilbake og ikke har mulighet til å få flyktningstatus der. Det er ikke bra.

«Oppsiktsvekkende»

Også Amnesty er kritisk:

– Ap skal «beskytte» asylretten ved å bryte folkeretten, sier Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty.

Hun mener at det er «mildt sagt oppsiktsvekkende» at Ap viser til EUs avtale med Tyrkia som et eksempel til etterfølgelse.

Både NOAS og Amnesty er kritisk til at utvalgsleder Gharahkhani viser til norsk praksis ved Storskog på grensen til Russland som en god fremgangsmåte for å «beskytte» asylretten.

Amnesty påpeker i en e-post at sterk kritikk fra FNs høykommissær for flyktninger og flere menneskerettighetsorganisasjoner, førte til at Norge i 2016 stanset praksisen med å nekte syriske asylsøkere mulighet til å søke asyl hvis de over grensen fra Russland. I Russland sto de i fare for å bli sendt tilbake til krigen i Syria. Amnesty mener det bryter med folkeretten.

Parallellsamfunn

Utvalget foreslår at familieetablering innvilges når ektefellen, eller den som kommer, kan forsørge seg selv. NOAS-leder Austenå mener det vil hindre integreringen.

– Nå skal det bli vanskeligere å få beskyttelse, og hvis man får opphold, skal det bli dårligere utsikter for familiegjenforening. I hovedsak vil dette gå ut over kvinner og barn fordi det er mennene som gjerne kommer hit først.

– Ap legger opp til større usikkerhet og dårligere integrering på ubestemt tid. Hvis Arbeiderpartiet er opptatt av ikke å få parallellsamfunn, kan de ikke være interessert i at mange skal være uten familien sin og leve i konstant usikkerhet år etter år, sier Austenå.