– Vi føler at KrF har solgt Finnmark på bakrommet. Høyre, KrF og Venstre forstår tydeligvis ikke finnmarkingene, og jeg er redd dette kan føre til avmakt blant folk her i nord, sier Jensen Bech.

Mandag ettermiddag ble avtalen om hvilke oppgaver de nye regionene skal få overført fra staten lagt frem på en pressekonferanse på Stortinget.

Finnmark har kjempet for å oppheve sammenslåingen med Troms og har satt sin lit til at KrF ville snu, slik at det ikke lenger ville være flertall for tvangssammenslåingen.

I Viken-fylkene Akershus, Østfold og Buskerud har Frp og Arbeiderpartiet tatt til orde for at også Viken-sammenslåingen må reverseres – hvis Finnmark får viljen sin.

Nå ser det ut til at håpet er over, både for Finnmark og for motstanderne av Viken-regionen.

Vil snu alle steiner før behandlingen i Stortinget

Jensen Bech sier at de vil sette seg ned og se hva de kan gjøre frem mot behandlingen i Stortinget.

– Vi vil snu alle steiner for å se om det er noe vi kan gjøre for å forhindre dette. Vårt standpunkt imot Regionreformen står fast, sier Jensen Bech.

Ole Haabeth (Ap), fylkesordfører i Østfold, er skeptisk til avtalen som ble lagt frem.

– Det som ligger i avtalen av konkrete oppgaver så langt er en dårlig begrunnelse for å lage et så stort fylke som Viken. Jeg synes det meste som står i avtalen er ganske vagt. Det er en rekke oppgaver som skal utredes videre, og det mener jeg er uheldig, sier Haabeth.

Olav Skinnes (Sp), fylkesvaraordfører i Buskerud, er skuffet, men ikke overrasket.

– Dette tyder på avtalt spill hele veien mellom KrF og regjeringspartiene. Ingenting tyder på at vi kan snu dette nå, så da får vi heller ruste oss for valget neste år og håpe folk sier sin mening med stemmene de gir da, sier Skinnes.

Fylkesordfører i Akershus: – God løsning

Anette M. Solli (H), fylkesordfører i Akershus, er glad for at regionreformen blir stående. Akershus skal slås sammen Østfold og Buskerud til den nye Viken-regionen.

– KrF har allerede fattet dette vedtaket tidligere, så det er ikke noen stor overraskelse at de står på det de har ment. Jeg er glad for det, og jeg synes man har kommet til en god løsning på oppgaveoverføringen fra staten, sier Solli.