Mannen, som skiftet navn i 2017, utga seg for å være en velstående forretningsmann med lang erfaring. I virkeligheten har han i perioder hatt store problemer med privatøkonomien.

Investorene trodde pengene de overførte til ham, skulle gå til et cruiseskip-prosjekt.

I april ble han dømt til tre år og fire måneder for grovt bedrageri og til å betale investorene tilbake, men anket dommen til Borgarting lagmannsrett.

Der ble han denne uken dømt til tre år og to måneder i fengsel, i tillegg til å betale tilbake tilsammen 9,1 millioner. Det blir også tatt beslag i en Mercedes.

Kasinoskip

Cruiseskipet investorene trodde de investerte i, skulle seile mellom Los Angeles og en havn i Mexico. Om bord på skipet, skulle ha kapasitet til å ta 2000 passasjerer, skulle det være et kasino. Planen var at skipet skulle rekke to rundturer i døgnet.

Senere ble det også en del av konseptet at fartøyet skulle ha et apotek som solgte legemidler til sterkt redusert pris sammenlignet med prisnivået i USA.

Men prosjektet ble det aldri noe av. Ifølge dommen ble pengene mannen fikk, brukt «til formål som ikke hadde direkte sammenheng med selskapet/cruiseprosjektet».

Mannen har på sin side forklart at han sommeren og høsten 2017 mente at curiseprosjektet var nært ved å bli realisert.

«Planen var å få på plass nødvendig dokumentasjon, blant annet fra havnemyndighetene i Los Angeles, for så å gjennomføre en aksjemisjon i 2018», heter det i dommen.

Utga seg for å være milliardær

For å få investorene med på laget smurte han tykt på, bløffet og løy om sin egen bakgrunn:

Til en av dem hevdet han at han eide flere firma i USA og hadde en stor formue som ble forvaltet av en advokat på Bahamas.

Til en annen oppga han at han eide rundt ti tusen eiendommer i USA, at han tjente milliarder av dollar og drev en virksomhet med utgangspunkt i et Bahamas-registrert selskap.

Til en tredje sa han at han var en av de rikeste mennene i verden, etter å ha tjent «kolossale summer» på børsen i USA på 1980-tallet.

Han hevdet også at han planla å kjøpe en villa i Oslo til 44 millioner kroner, som han ønsket at investoren skulle lede oppussingen av.

To av investorene var dessuten med da mannen signerte en avtale om et kunstkjøp til 1, 3 milliarder kroner i Paris.

69-åringen fortalte at han var utdannet ved Norges Handelshøyskole i Bergen og at han i tillegg hadde studert jus i USA.

Usanne opplysninger

I realiteten hadde mannen ingen eiendeler av verdi. Han hadde heller ikke relevant utdanning for å være selvstendig næringsdrivende, fastslår lagmannsretten.

Retten finner det bevist at 69-åringen ved gjentatte anledninger ga usanne opplysninger om seg selv og cruiseskipsprosjektet.

Bevisvurderingene gjør at det på flere punkter er grunnlag for å se «fullstendig bort fra forklaringene til mannen», heter det i dommen.

Mannen har vedgått at han i slutten av tiltaleperioden i 2017 ga et uriktig bilde av sin økonomiske situasjon til flere personer.

Hevdet han var agent for USA

Men han forsøkte ikke bare lure investorene. Også under et politiavhør forklarte mannen at han var utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen. Det avviste skolen da politiet tok kontakt.

Til lagmannsretten forklarte han at han tidligere har jobbet som agent for amerikanske myndigheter og utførte oppdrag i den daværende Sovjetunionen. Han hevder at denne delen av bakgrunnen hans, inkludert utdannelsen, ble slettet da han avsluttet tjenesten som agent.

– Sterke allmennpreventive hensyn

Etterforskningen av mannen startet i desember 2017 da en av investorene gikk til politiet. Han ble kort tid senere pågrepet av politiet. Han er også tidligere dømt for lignende forhold.

Aktor la ned påstand om fire år i fengsel. Retten mener at sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende og at sakens karakter gjør at den krever en streng reaksjon, men landet altså på en fengselsstraff på 3 år og 2 måneder.

Forsvarer Catharina Cecilie Gjestli skriver i en SMS at mannen er uenig i lagmannsrettens bevisvurdering og begrunnelse og at han mener saken ikke er fullstendig opplyst.

Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken.