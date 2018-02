Rett før klokken 21 onsdag kveld fikk politiet melding om en skyteepisode i Ravnåsveien på Holmlia. Skuddene falt på en parkeringsplass.

– En person er kjørt til sykehus med skader, sier Øyvind Torgersen, vaktleder ved kriminalvakten i Oslo politidistrikt. onsdag kveld.

Torsdag morgen fortsetter politiet fortsetter jakten på en eller flere gjerningsmenn.

– Etterforskningen av skyteepisoden har pågått gjennom natten, og vil fortsette videre utover dagen, melder Oslo politidistrikt på Twitter klokken 5 torsdag morgen. Politiet er på jakt etter en sølvfarget bil som de mener gjerningspersonen kjørte i retning Holmliaveien. Bilen er muligens en sølvfarget Chrysler Voyager eller Ford S-Max.

Løp til en leilighet i nærheten

– Vi er interessert i eventuelle observasjoner av personer, kjøretøy og annet som kan knyttes til hendelsen. Så langt er ingen pågrepet, opplyser politiet i morgentimene.

– Det er skutt over et større område, men på hvilken måte eller hvorfor vet jeg ikke. Men det er grunn til å tenke at han har forsøkt å løpe fra gjerningspersonen, sa politiets innsatsleder Brian Skotnes til VG.

Han forteller at den skuddskadede mannen i slutten av 20-årene kom seg inn i en leilighet i nærheten av parkeringsplassen etter skytingen, og at eieren av leiligheten varslet politiet.

Truffet av flere skudd

Politiets innsatsleder Brian Skotnes sier til Aftenposten at offeret er truffet av flere skudd, men er utenfor livsfare. Han ble truffet to steder i kroppen. Mannen er bosatt på Holmlia, og politiet vet ikke hvor alvorlige skadene er.

– Politiet utelukker ikke at det er snakk om en hendelse i gjengmiljøet, vi holder alle muligheter åpne, sier Skotnes.

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard

– Vi er helt i startfasen av etterforskningen, og vi vet ikke så mye ennå, sier Torgersen.

Politiets innsatsleder sier til Aftenposten at de oppsøker noen adresser i forbindelse med etterforskningen. Politiet leter etter tomhylser og spor i et større område på begge sider av veien. Det kan tyde på at gjerningspersoner har fulgt fornærmede over Ravnåsveien.

Bevæpnede politifolk med en rambukk gikk sent onsdag kveld inn i en oppgang i en blokk like ved åstedet, men de kom tomhendt ut igjen.

Fornærmede bor i nærheten, og politiet har vært der i forbindelse med etterforskningen.

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard

Skyting og knivstikking

Det har de siste månedene vært flere voldshendelser på Holmlia, skriver NTB. Så sent som 21. januar ble to menn i 20-årene knivstukket i nettopp Ravnåsveien. Politiet opplyste først at det kunne være snakk om så mange som tolv gjerningspersoner, men det er ikke kjent om noen er pågrepet for denne voldsepisoden.

I begynnelsen av oktober ble en 21 år gammel mann skutt i hodet på Holmlia. Mannen ble kritisk skadet. Tilstanden bedret seg noe, men han har fått varige skader.

I alt syv personer er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk i den saken. Seks av dem sitter i varetekt.

Det er ikke kjent om politiet knytter onsdagens skyting til noen av disse hendelsene.

I juni ble en 16 år gammel gutt som var elev ved Holmlia skole slått bevisstløs og innlagt på barneintensivavdelingen på Rikshospitalet. Gutten døde halvannen måned senere. En 18 år gammel gutt ble siktet for dødelig vold.