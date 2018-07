Tirsdag denne uken ble kvinnens 63 år gamle ektemann pågrepet i sin bolig i Oslo, siktet for å ha bestilt drapet på henne og for å ha bestilt drap på to av sine slektninger i Pakistan. Disse drapene ble aldri utført. Han er også siktet for grov korrupsjon i Pakistan.

– Dette er en alvorlig sak som illustrerer at enkeltpersoner i enkelte miljøer har trodd at man kunne begå handlinger i Pakistan uten å måtte stå til ansvar for det i Norge. Det er derfor viktig for oss å etterforske de sakene i Norge for klart å vise at det ikke er mulig, sier politiadvokat Sturla Henriksbø.