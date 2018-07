Brann i videregående skole ved Lillestrøm

Brannvesenet har kontroll på brannen i Skedsmo videregående skole ved Lillestrøm. Det opplyser Øst politidistrikt cirka kl. 21.50 søndag.

Brannvesenet ble varslet om hendelsen av en innringer rett før kl. 20. Flere biler ble sendt til stedet, og røykdykkere ble sendt inn i bygningen.

– Det er cirka 300 kvadratmeter i andre etasje i en del av skolen som det er full fyr i, fortalte vaktleder Jan Karlsen ved Øst 110-sentral til NTB tidligere på kvelden.

Årsaken til brannen er ukjent.

– Slik situasjonsbildet er nå, er det ikke fare for spredning til øvrig bebyggelse. Røyken er ikke av en slik karakter at det er behov for evakuering, men vi oppfordrer beboere i nærområdet til å lukke vinduer og dører, sa operasjonsleder Kari Monsen i Øst politidistrikt i 21.30-tiden.

Det lokale brannvesenet ba om bistand fra nabodistrikt. Mannskap og tre biler fra Oslo deltok i slukkingsarbeidet.