Norske grisebønder frykter afrikansk svinepest

Det er tørken i Sør-Norge og den dårlige fôrsesongen som er bakgrunnen for regjeringens vedtak, men overveterinær i Norsvin, Peer Ola Hofmo, sier til Nationen at han nå er redd for import fra land med afrikansk svinepest.

– Det er lett å få med seg smitte når man høster fôret, sier han til avisen.

Lars Petter Bartnes, leder i Bondelaget oppfordrer derfor importører og myndighetene til å være restriktive til import.

– Videre må produsenter prøve alle mulige løsninger før man går til det skrittet med å importere, sier han.

Afrikansk svinepest er ifølge Mattilsynet utbredt i Estland, Latvia, Litauen, Polen og Ukraina, og Hofmo sier det er villsvinbestanden i disse landene som er smittebærere. Hvis et villsvin dør i en gresseng som blir slått til fôr, kan svinepesten ifølge Nationen dras med i fôret.

Selv om importen av høy og halm først og fremst vil gå til storfehold, er Hofmo likevel bekymret. Mange har både storfe og gris.

– Det er en 100 prosent dødelig sykdom, det finnes ingen medisin eller vaksine, sier dyrlegen.