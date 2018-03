Stortingsflertallet sier nei til å lønnskutt for å dekke milliardsprekk i eget byggeprosjekt

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) har foreslått ansettelsesstopp og at alle nye bygge- og oppussingsprosjekter på Stortinget legges på is for å dekke deler av budsjettsprekken som har oppstått.

Stortingspolitikere fra fem ulike partier har tidligere sagt nei til kutt som kunne redusert kostnadene i byggeprosjektet med flere hundre millioner kroner.

Foreløpig er det heller ikke aktuelt for stortingsflertallet å kutte i lønnen til representantene – som er på 928.602 kroner i året, ifølge Klassekampen.

– Problemet er ikke lønnsnivået, sier leder for finanskomiteen på Stortinget Henrik Asheim.

Han får støtte fra finanspolitisk talsperson Helge André Njåstad i Frp.

– Jeg tenker at det blir feil å gjøre en kobling til lønn, sier han.

Heller ikke Rigmor Aasrud i Ap eller Marit Arnstad i Senterpartiet vil foreslå lønnskutt som følge av byggeskandalen.

Det vil derimot Rødt-leder Bjørnar Moxnes og SV-leder Audun Lysbakken.

– Jeg mener at Stortinget må spare inn overalt der vi kan. Jeg forventer at kuttene ikke går ut over renholdere, vakter og andre som ikke har ansvar for denne situasjonen, men at det blir kuttet i framtidige dyre prosjekter – og gjerne i politikernes lønninger, sier Lysbakken til Klassekampen.

Fakta: Byggeskandalen på Stortinget Stortingets byggeprosjekt omfatter blant annet rehabilitering av nabogården til Stortinget (Prinsens gate 26), ny innkjøringstunnel og et nytt vare- og postmottak. Planene ble lagt frem i 2011, og byggearbeidene startet i 2014.

For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder. Året etter, i 2016, ble anslaget økt til 1,8 milliarder. Torsdag ble det kjent at den anslåtte sluttsummen hadde steget med ytterligere 500 millioner til rundt 2,3 milliarder kroner.

At Stortinget selv valgte å være byggherre fremfor å benytte Statsbygg er i ettertid blitt kritisert fra flere hold. Selv har Stortinget valgt å stevne Multiconsult for Oslo tingrett. Rådgivningsselskapet anklages for omfattende mislighold som har påført byggeprosjektet ekstrakostnader, noe selskapet avviser.

Et samlet storting kritiserte før sommeren i fjor presidentskapet for håndteringen av byggesaken og de mange store overskridelsene. I løpet av perioden kom det også skarp kritikk fra Riksrevisjonen og kontrollkomiteen, og det ble også rettet et mistillitsforslag mot stortingspresident Olemic Thommessen (H).

Da den siste kostnadsoverskridelsen ble kjent torsdag 15. februar, valgte stortingsdirektør Ida Børresen å gå av.

– Vårt forslag er å kutte lønnsnivået til 8G, som er 750.000 kroner, og at presidentskapet skal ned til 920.000 kroner. Da kan man spare inn hele sprekken på en halv milliard på fire perioder, sier Moxnes.

I dag har stortingspresidenten en lønn på 1.631.346 kroner i året.