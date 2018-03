Flere skred i Finnmark – faren fortsatt høy

Så langt er det ikke meldt om alvorlig personskade som følge av skredene, men en mann ble tatt av et skred som ble utløst av snøscooterkjøring i Tana kommune ved 13-tiden.

Han ble raskt reddet ut.

– Personen ble dratt ut av dem som observerte raset, og han var ved bevissthet da han ble hentet ut av Sea King og fløyet til sykehus i Kirkenes, sier operasjonsleder Gunnar Ødegaard i Finnmark politidistrikt til NTB.

Fortsatt stor skredfare i nord

Vaktleder Heidi Skranden i NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er ikke overrasket over at det har gått et snøskred nær Hammerfest nå, med tanke på hvor stor skredfaren er og vil være i Troms og Finnmark de neste dagene. Slik har det også vært gjennom påsken, sier hun til Aftenposten.

– Det er nesten sånn at når vi varsler så stor skredfare, så forventer vi noen store, naturlig utløste skred, forteller Skranden. Men hun kan ikke fortelle noe mer om omfanget av skredet nær Hammerfest akkurat nå.

Hun oppfordrer alle til å holde betryggende avstand til bratt terreng, der det er fare for at det kan gå skred:

– Fjellområdene er farlige nå.

Ifølge varsom.no vil snøskredfaren øke i Ofoten, Salten og Svartisen-området lørdag. NVE har advart om skredfare på farenivå 4 – stor – i deler av Finnmark og Troms langfredag.

Stort skred ved Hammerfest

Det er meldt om stor skredfare i Finnmark langfredag, og i morgentimene var minst 20 veier, derav flere fjelloverganger, stengt som følge av ras, rasfare eller uvær.

Ved 12.30-tiden ble ytterligere en vei stengt da et 300 meter bredt skred gikk over riksvei 94 like ved Stallogargotunnelen ved Kvalsund utenfor Hammerfest. Et kjøretøy med tre personer ble delvis tatt av raset, men det ble ikke meldt om personskader, opplyser politiet.

Ingen flere skred

Alt i alt er situasjonen imidlertid bedre enn den var torsdag, ifølge Øvergaard, og utover de to skredene utenfor Hammerfest og i Tana har det ikke vært noen nye skred i løpet av fredagen.

– Det begynner å åpne seg opp, og det er ikke så mange steder som er isolert lenger nå, sier han.

En rekke strekninger på E69 mot Nordkapp, der det har gått 36 skred siden forrige helg, er imidlertid fortsatt stengt.

Venter mye snø i Troms

I Troms har E6 over Kvænangsfjellet åpnet igjen etter å ha blitt ryddet etter et skred tidligere i påsken. Seks mindre fylkesveier er stengt på grunn av ras eller fare for ras.

Noen større ras har det imidlertid ikke vært i fylket i løpet av fredagen, sier operasjonsleder Frode Strende i Troms politidistrikt til NTB.

– Det er lenge siden, men det gikk et skred i fjellanlegget i Målselv. De som så skredet, kunne raskt si med sikkerhet at ingen ble skadet. Ellers har det vært en del småoppdrag, men ingen personskade, sier han.

Fremkommeligheten i fylket er stort sett den samme som dagen før, og bygda Oldervik er fortsatt isolert.

Venter mye snø

Ifølge meteorologene vil det fortsatt komme snøbyger i de rasutsatte områdene i Troms og Finnmark de neste dagene. Snøskredfaren er fortsatt vurdert til faregrad 4 – stor – i store deler av de to fylkene.

Til Nordlys opplyser meteorolog Eirin Arnesen at deler Nord-Troms vil få det verste av nedbøren langfredag.

– Det er i dag det verste treffer, og det kan være det kommer en 20 centimeter lokalt i løpet av dagen. Men nøyaktig hvor det vil komme, kan jeg ikke si sikkert. Jeg regner med at de som bor i områder som vanligvis blir truffet av vind fra nordvest eller vestlig retning, vet det kan komme mot dem, sier meteorologen.

Det har vært en spesiell vinter i Troms og Finnmark i år. I lengre perioder har det ikke kommet noe nedbør, og det har samtidig vært kaldt. Heidi Stranden hos skredvarslingen i NVE beskriver området som en arktisk ørken, ifølge NRK.

Mattrøbbel i Nordkapp

Blant områdene uværet har rammet hardest, er Nordkapp kommune, der flere veier har vært stengt siden slutten av forrige uke. Minst fem strekninger i og rundt kommunen vil fortsette å være stengt til fredag.

Flere fiskevær og bygder i kommunen har over en lengre periode vært fullstendig isolert, og uværet har også ført til problemer med matforsyningen, ifølge NRK.

Nordkapp kommune har løst problemet med stengte veier og dårlig vær med at butikkene kommer til å være fleksible i påskehøytiden, opplyser rådmann Raymond Robertsen.

– De holder åpent om det settes opp kolonner. I tillegg har private fiskere og andre skysset ut mat på bestilling til folk som bor der ute, sier Robertsen.