Lite vann i magasinene har gitt rekordhøye sommerpriser på strøm. Strømmen koster i dag mer enn det den kostet under sprengkulden i vinter.

Tall Aftenposten har innhentet fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), viser at Norge eksporterte 30 prosent mer strøm i januar og februar i år enn i samme periode i fjor.

Utover våren endret tilstanden seg. Nedbøren uteble, og en kald vår sørget for at eksporten ble redusert. Ser man på hele perioden fra 1. januar til 30. juli, gikk eksporten av strøm ned med 50 prosent sammenlignet med 2017 (nettotall).

Mye vann i vinter

Bjørn Rasmus Dahl, leder for spotsalg i Statkraft, forklarer den høye eksporten i vinter med at det var mye snø i fjellet og godt med vann i magasinene.

– Ved å spare mye på vannet i en slik situasjon ville risikoen for overløp og dermed vårflom bli større, sier Dahl.

– Kunne dere ha gjort noe i vinter for å unngå dagens situasjon med høye priser på strøm?

– Aktørene er til enhver tid nødt til å forholde seg til det beste de har av prognoser fremover for å kunne disponere magasinene sine forsvarlig. Dersom vi hadde visst sikkert at det skulle bli så tørt, og at prisene ville bli så høye i sommer, så hadde nok flere spart mer på vannet, men så gode er ikke langtidsvarslene.

– Hva kan dere gjøre for at kundene ikke får prissjokk på strøm til høsten?

– Gjennom en best mulig regulering av magasinene gjør vi det vi kan for å ha vann tilgjengelig når det trengs i markedet. Hvor mye som kommer av nedbør og tilsig fremover, kan vi derimot ikke styre. Dersom tørken skulle fortsette, er det mulig med betydelig import fra utlandet.

Fakta: Eksport og import av strøm Det går kraftkabler mellom Norge og Sverige, Danmark og Nederland.

Disse landene er igjen koblet til andre europeiske land. Derfor er hele Europa direkte eller indirekte koblet sammen.

I praksis betyr det at Norge kan importere strøm når den er billig i Europa og eksportere strøm når prisen er høyere på kontinentet.

Tirsdag kostet en kilowattime (kWh) 51 øre. Hvis ikke vi får mye nedbør snart, vil strømprisene kunne bli rekordhøye i høst og vinter. I første omgang vil prisen kunne øke opp mot 60 øre pr. kWh.

– Med en så høy pris vil det ikke bli noe særlig igjen av eksport fra Norge. Vi blir i stedet muligens nødt til å importere dyr strøm fra Europa, fordi vår vannsituasjon er så svak, sier senioranalytiker Olav Johan Botnen i konsulentselskapet Wattsight.

3000 mer i strømregning

Beregninger fra NVE viser at en gjennomsnittskunde må betale cirka 3000 kroner mer for strømmen i år enn i fjor.

– Hva kan forbrukerne gjøre for å unngå prissjokk til høsten?

– Forbrukerne kan redusere sitt forbruk eller bruke andre fyringskilder, som for eksempel ved. I fjor og tidligere i år kunne man inngå fastprisavtaler for en billig penge, men nå har dette toget gått. Med dagens rekordhøye priser er det heller tvilsomt om det lønner seg å inngå slike avtaler nå – da må i så fall tørken vedvare, svarer Botnen.

Prognoser for strømpriser fra Nasdaq anslår at prisen vil øke noe i september, men komme tilbake til cirka 50 øre pr. kWh i månedsskiftet november/desember.

Høye kull- og gasspriser

En av årsakene til den høye strømprisen i Europa er at prisen på kull og gass har økt. Strømprodusentene som bruker kull og gass, må også kjøpe CO₂-kvoter. Prisen på disse er tredoblet på under ett år.

– På grunn av det fine været har det også vært lite vindkraftproduksjon i Danmark og Sverige. Dette påvirker strømprisene i Norge, sier seksjonsleder Vegard Willumsen i NVE.

Han sier at det er lønnsomt for Norge å handle strøm med andre land, på samme måte som andre varer. Og det er ikke sikkert at strømprisene holder seg på et høyt nivå på sikt.

– Prisen på kull kan gå ned. Det bygges flere vindkraftanlegg i Norden nå fordi byggekostnadene for slike anlegg har gått ned. Hadde ikke Norge vært en del av markedet, kunne strømprisene ha vært enda høyere i sommer på grunn av tørken, sier Willumsen.

Nå skal de spare på vannet

Administrerende direktør Oluf Ulseth i bransjeorganisasjonen Energi Norge beskriver situasjonen i sommer som ekstraordinær med lav vannstand i magasinene.

– Samtidig har norske kraftprodusenter tilpasset produksjonen. I andre kvartal falt produksjonen med 3,5 TWh, sammenlignet med samme periode i fjor. Nettoeksporten av strøm var kun 0,4 TWh, som er uvanlig lavt.

– Hva kan kraftprodusentene gjøre for at kundene ikke får prissjokk på strøm til høsten?

– Kraftprodusentene vil spare vann til produksjon til høsten og vinteren, men hvor mye nedbør som kommer fremover, vil påvirke både kraftpriser og kraftproduksjon. Utsiktene for høsten tilsier en kraftpris ikke så langt fra det vi ser i dag, og det kommer i tillegg til nettleie og avgifter. Det er viktig å påpeke at avgifter til staten utgjør mer enn en tredjedel av strømregningen, svarer Ulseth.