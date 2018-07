100 mål skog står i full fyr på Sørlandet. Nå er to skogbrannhelikoptre og sivilforsvaret satt inn.

Brannmannskapene fikk ved 18-tiden assistanse fra et brannhelikopter. Like før klokken 19 ble ytterligere en maskin sendt fra Torp for å delta i slukningsarbeidet.

Det var rundt klokka 15 torsdag at det ble meldt om brann i terrenget ved Vindslandsheia. Brannen er kraftig og sprer seg fort.

En maskin på plass. Maskin 2 fra Torp er på vei. https://t.co/J0Rhij6vGF — Skogbrann Helikopter (@SkogbrannHeli) July 26, 2018

– Det er mye vind i området, noe som gjør arbeidet vanskelig. Vi har hatt brannfly på stedet, men det flammer opp igjen rett etter at det har tømt vann, sier brannsjef Jan Røilid i Kristiansand Brann og Redning IKS til NTB.

Ifølge Fedrelandsvennen dekker brannen nå ca. 100 mål skog.

Brannvesenet i Birkenes, Lillesand og Grimstad har rykket ut til området, sammen med mannskap fra Sivilforsvaret.

Ny brann i Akershus

Også ved Nordre Mangen, nær grensen mellom Akershus og Hedmark, ble det ved 19-tiden meldt om en stor skogbrann med flammer høyt i trærne.

#NordreMangen Politiet og brannvesenet på vei til skogbrann. Brenner helt opp i tretoppene. — Politiet i Øst (@politietost) July 26, 2018

Brannmannskapene og politiet var på plass på stedet ved 19.15-tiden, og det anslås fra Øst 110-sentral at brannen er ca. 100 meter bred.

– Vi er nå i ferd med å be om bistand fra et brannhelikopter, sier operatør Espen Stabell ved sentralen.