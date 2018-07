Brannmannskap, sivilforsvar og skogbrannhelikopter har hatt en travel kveld på jobben.

I flere fylker har det torsdag kveld brent kraftig i tørre skogområder. Like etter klokken 23 meldte 110-sentralen at de nå har kontroll på brannene på Østlandet.

Etter en formidabel innsats fra brannmannskaper og frivillige med hjelp fra helikoptere er nå skogbrannene i vårt distrikt slått tilbake og det meldes om kontroll — Øst 110-sentral (@Ost110Sentral) July 26, 2018

Sivilforsvaret satt inn i brann i Aust-Agder

– Vi begynner å få litt mer tak på frontene, men kontroll har vi langt ifra. Men vi begynner å få god hjelp av helikoptrene. Dessuten er Sivilforsvaret her, godt med egne folk og bønder med gjødselspredere, opplyser overbefalsvakt Jan Røilid i Kristiansandsregionen brann og redning (KBR) til Fædrelandsvennen ved 20-tiden.

Rundt klokken 15 torsdag ble det meldt om brann i terrenget ved Vindslandsheia på grensen mellom Birkeland og Grimstad i Aust-Agder. To brannhelikoptre ble satt inn i slukningsarbeidet utover kvelden.

Ifølge Fædrelandsvennen dekker brannen ca. 150 mål skog. Brannvesenet i Birkenes, Lillesand og Grimstad har rykket ut til området, sammen med mannskap fra Sivilforsvaret. Det er også tatt i bruk droner for å overvåke situasjonen.

Brannvesenet frykter det vil ta en uke å slukke flammene, skriver Agderposten.

– Det er mye vind i området, noe som gjør arbeidet vanskelig. Vi har hatt brannfly på stedet, men det flammer opp igjen rett etter at det har tømt vann, sier brannsjef Jan Røilid i Kristiansand Brann og Redning IKS til NTB.

Evakuerte seg selv

Området som brenner er et skogområde uten bebyggelse. Selv om politiet og brannvesenet ikke vurderte det som nødvendig å starte evakuering, valgte flere beboere selv å evakuere både mennesker og dyr fra områdene nær skogbrannen utover kvelden, meldte NRK.

– Jeg hadde en gapahuk og et viltkamera 200–300 meter fra hytta, og de er visst brent ned. Så brannen er veldig nærme. Brannmannskaper fra Grimstad var rundt hytta for en liten stund siden og passet på, forteller Krister Isaksen som eier én av to hytter i umiddelbar nærhet av Vindslandsheia. til Fædrelandsvennen.

I 22-tiden var det såpass kontroll over situasjonen at brannvesenet vurderte det som trygt å trappe ned innsatsen. Politiet reiste fra stedet, mens brannmannskapene blir værende i området over natten.

Høye flammer i Aurskog-Høland

Ved Nordre Mangen i Aurskog-Høland kommune, nær grensen mellom Akershus og Hedmark, ble det ved 19-tiden meldt om en stor skogbrann med flammer høyt i trærne.

#NordreMangen Politiet og brannvesenet på vei til skogbrann. Brenner helt opp i tretoppene. — Politiet i Øst (@politietost) July 26, 2018

Brannmannskapene og politiet var på plass på stedet ved 19.15-tiden, og ba om bistand fra brannhelikopter. Litt etter klokken 20 meldte brannvesenet på Twitter at store styrker sammen med helikopter var på stedet.

– Vi har enda ikke kontroll på brannen, sier vaktleder Espen Stabel ved 110-sentralen avdeling Øst til Aftenposten rundt klokken 21.45.

Brannvesenet anslår at et område med tett skog som er rundt 200 meter langt og 70 meter bredt står i flammer.

Brannen truet ingen bebyggelse, men pågikk i nærheten av noen høyspentledninger. Ved 21.30-tiden opplyste politiet til NTB at brannen hadde mindre omfang, og at det ikke var vind i området.

Skogområdet ligger helt øst i Aurskog-Høland kommune, men røyken var synlig på lang avstand, skriver Romerikes Blad.

Øst 110-sentral

Brenner ved tjern i Aremark og Østmarka

21.30 meldte brannvesenet at skogbrannhelikopter også var på vei til to branner i Aremark i Østfold. Den ene ved Kollerødtjernet.

– Vi har ikke oversikt over ned nordlige brannen ennå. Den sørligste er minst 150 meter bred og tiltagende, sier Stabel.

Øst 110-sentral

I tillegg brenner det ved Kløftetjern i Østmarka i Ytre Enebakk. Klokken 22.20 melder brannvesenet på Twitter at de har kontroll på brannen ved Kløftetjern, og er i gang med etterslukking.

Ingen av brannene truet bebyggelse, ifølge Øst politidistrikt. Ettersom det brenner i utilgjengelige områder er slukkearbeidet ekstra utfordrende.

Årsaken til brannene er ikke kjent, men det er ikke kommet meldinger om bålbrenning eller andre aktiviteter som kan ha forårsaket dem.