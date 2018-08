Det melder politiet i Sørøst på Twitter fredag klokken 5.31.

De to ble pågrepet i løpet av kvelden og natten.

– Vi har i saken gjort beslag i et våpen og narkotika. Den ene pågrepne blir også anmeldt for å ha kjørt på polititjenestemenn. Den andre pågrepne blir anmeldt for å ha kommet med grove trusler mot polititjenestemenn, melder politiet.