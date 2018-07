Cruisebåtansatt angrepet av isbjørn på Svalbard

Tilstanden til den skadde skal være stabil, opplyser Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) på Twitter.

Hendelsen skjedde da turister forlot cruiseskipet MS Bremen i en lettbåt før de gikk i land på Parryøya, som er en del av Sjuøyane i Svalbard.

NRK melder at den skadede er en tysk mann i 40-årene. Han er en del av båtens besetning, opplyser stabssjef Ole Jakob Malmo hos Sysselmannen på Svalbard til NTB klokken 14.30.

Han legger til at mannen er nå tatt med til Longyearbyen og får behandling der.

– Vi vet ikke noe mer om skadeomfanget, men mannen er tatt om bord i MS Bremen og får behandling på sykestuen der i påvente av at helikopteret kommer fram på stedet, sier redningsleder Rune Danielsen ved HRS til Aftenposten.

Detaljene rundt hendelsen er foreløpig uklare. Danielsen vet ikke hvem som skjøt og drepte isbjørnen. Mannens nasjonalitet er heller ikke kjent.

– Når den skadde er fraktet til Longyearbyen vil sysselmannen gi ytterligere informasjon om hendelsen, sier Rune Danielsen.

MS Bremen er et 111 meter langt cruiseskip som ble bygget i 1990. Det tyske skipet, som eies av selskapet Hapag-Lloyd Cruises, kan ta maksimalt 155 passasjerer. Fartøyet spesialiserer seg på kostbare ekspedisjonsturer i arktiske strøk, og er av såkalt E4-isklasse. Dette er den høyeste klassifisering for ferdsel i islagte strøk som et passasjerskip kan få.

Fartøyet er nå på en nidagers ekspedisjon rundt Svalbard, som startet 23. juli i Longyearbyen og varer frem til 1. august, da skipet kommer tilbake til utgangspunktet. Prisene passasjerene har betalt for å være med på den luksuriøse ferden varierer mellom 5990 og 10.550 euro.

Det er ikke første gang mennesker er angrepet av isbjørn på Svalbard. I 2015 ble tsjekkiske Jakúb Moravec dratt ut av teltet han befant seg i av en isbjørn, men slapp unna med unna med skrekken og lettere skader. Fire år tidligere ble I 2011 ble 17 år gamle Horatio Chapple fra Storbritannia drept og fire andre skadet da en isbjørn angrep dem ved Von Postbreen, rundt 40 kilometer fra Longyearbyen.I 1995 ble Oslo-kvinnen Nina Jeanette Olaussen (22) angrepet og drept av isbjørn på Platåfjellet ,like vest for Longyearbyen, og bare fem måneder skjedde ble islosen Helmer Kristian Kristensen fra Tromsø utsatt for samme skjebne.