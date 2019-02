Forsvaret frykter nye strømmålere kan avsløre militære hemmeligheter

Forsvarsbygg vil finne ut om de nye strømmålerne kan spre viktig informasjon til uvedkommende, og har fått utsettelse til 2020 på å installere målerne, skriver NRK.

– Saken er til utredning i sektoren. Vi må utrede funksjonene til målerne slik at informasjon som ikke er allment kjent forblir ukjent. Vi må vite at informasjonen som blir sendt, ikke kommer i konflikt med loven, sier senioringeniør i elektro i Forsvarsbygg Terje Neshjem.

Neshjem sier det ikke er helt klart hvilken informasjon kan dreie seg om, men skisserer et eksempel der det er mulig å sammenstille informasjon og vurdere den opp med sektorens forsvarsevne.

Ifølge seksjonssjef for sluttbrukermarked i NVE Guro Grøtterud er informasjonen gjennom de smarte målerne beskyttet og skal foregå gjennom et lukket nett. Men hun sier videre at det vil være en teoretisk risiko for misbruk eller tilgang til informasjonen.

Heller ikke Statsbygg har installert de nye målerne, og mener det handler om sikkerhetshensyn.