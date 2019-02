Ap i Bergen sier nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja

Et overveldende flertall av Bergen Aps medlemmer gikk lørdag imot partiets eget program, der det åpnes for konsekvensutredning med delvis vern av de sårbare områdene, skriver Bergens Tidende.

Nyvalgt leder i Bergen Arbeiderparti, Geir Steinar Dale, legger ikke skjul på at det internt i lokallaget har vært mye diskusjon rundt om det bør åpnes for letevirksomhet.

– Oljenæringen har dannet grunnlaget for enorm velstandsvekst, og vil gjøre det i mange år fremover. Når vi nå sier nei, handler det både om forpliktelser til å redusere klimautslipp i Parisavtalen, og at dette er et yndet gyteområde. Vi vil ikke risikere fiskeriressursene, sier Dale.

Leder i Bergen og omland LO, Mads W. Kleven, sier han mener det er synd at Arbeiderpartiet i Bergen ikke ønsker å søke ny kunnskap i form av en konsekvensutredning.

– Det snakkes om et grønt skifte, men det blir ikke påpekt hva arbeidsplassene skal være. Dette må fylles med innhold for at de som står i jobbene skal føle sikkerhet og at de som skal levere tjenester har forutsigbarhet til å investere i ny teknologi, sier Kleven.

Hva Arbeiderpartiet til slutt lander på blir trolig avgjort på landsmøtet som holdes fra 4. til 7. april i Folkets Hus i Oslo.

Om Ap snur på landsmøtet, vil det for første gang være stortingsflertall for å stanse alle planer om oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.