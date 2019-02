Ektepar mistet livet i helikopterulykken i Hordaland

Beslutningen om å offentliggjøre navnene er tatt i samråd med familiene til avdøde, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

Både Hegerland og Losvik var fra Avaldsnes på Karmøy i Rogaland. Begge mistet livet da helikopteret de satt i styrtet i en fjellvegg under en privat tur fra Røldal skisenter i retning hjembyen søndag ettermiddag.

NRK har snakket med venner og familie av de to. De beskriver Hegerland og Losvik som et lykkelig og aktivt ektepar, og sier de er i sorg etter helikopterulykken.

– Det var grusomt å våkne opp til nyheten om helikopterulykken. Så viser det seg også at de to forulykkede kommer fra Karmøy. Det er en veldig trist og tung dag for mange, sier han.

– Våre tanker går først og fremst til ekteparets nærmeste pårørende, legger han til.

Ordfører Jarle Nilsen i Karmøy kommune sier til samme kanal at det er klargjort beredskap- og kriseteam for å bistå de pårørende og andre som måtte trenge det.

Ulykken blir etterforsket av Vest politidistrikt og Hardanger lensmannsdistrikt, samt Statens havarikommisjon for transport.

Sistnevnte begynte sine undersøkelser mandag ettermiddag. Samme kveld ble det bekreftet at de hadde sikret helikoptervraket og transportert det vekk fra ulykkesstedet.