To menn skadet i arbeidsulykke i Elverum

– Det er to menn som er skadet etter at en lift klappet sammen under arbeid i Grøndalen borettslag. Det er snakk om et fall på 6–7 meter, opplyste operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Sissel Svarstad til Østlendingen.

De to skadde er nordmenn, den ene i 30-årene, den andre i 50-årene og de er nå innlagt på Hamar sykehus, opplyser politiet til NTB.

– Det ble først betegnet av politiet som alvorlige skader, men de er altså begge to lettere til moderat skadd. Skadeomfanget er det samme på to personene og tilstanden er stabil på begge to, sier Line Fuglehaug, pressevakt ved Sykehuset Innlandet til NTB.

De to mennene jobbet med å installere snøfangere på hustaket da liften falt sammen. Årsaken til sammenbruddet skal ha vært en brukket bolt, ifølge VG.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 13.45. Arbeidstilsynet er koblet inn i saken.