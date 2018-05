Halvparten av luftambulansepilotene i Alta har sluttet

– Vi har mistet halvparten av pilotene våre. Det har vært tungt, sier Nikolai Hamre til VG. Han har jobbet som pilot i Lufttransport i elleve år, ni av dem på Alta-basen. Han sier de fleste av de sju som har sluttet, var pendlere som valgte å si opp på grunn av usikker jobbsituasjon.

Også ingeniører, flyteknikere, administrasjonen og koordinatorer får jobben sin satt på spill, ifølge Hamre.

– De siste månedene har vært stressende. Fremtiden vår er usikker, og vi er nervøse for at tjenesten skal kollapse.

Fakta: Dette er saken * Ambulanseflyene frakter cirka 9.000 pasienter i året, og dagens driftskontrakt i ambulanseflytjenesten koster om lag 400 millioner kroner i året. * Siden 1988 har luftambulansetjenesten vært organisert og fullfinansiert som en nasjonal statlig tjeneste. I alt finnes det ni ambulansefly i Norge. * I juni 2017 ble det klart at det britiskeide selskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance vant anbudskonkurransen om luftambulansetjenesten. Kontrakten starter 1. juli 2019 og går til 2025 med mulig forlengelse til 2030. * Babcock SAAs anbud skal ha vært om lag 47 millioner kroner billigere i året enn tilbudet fra Lufttransport FW. * De rundt 110 ansatte i Lufttransport FW har reagert på at Babcock SAA tilbyr færre piloter i turnus og færre reservefly, noe de mener truer jobbsikkerheten. * Det ble heller ikke stilt krav til virksomhetsovertagelse i anbudet, noe som gjør at pilotene må søke på sin egen stilling når Babcock SAA tar over juli 2019. * Forhandlingene mellom fagforeningen Norsk Flygerforbund og Babcock SAA om overføring av pilotene, brøt sammen i april i år. Etter det har ansatte i Lufttransport FW begynt å søke seg vekk i frykt for å skulle stå uten jobb. * Terry Reid i eierselskapet Babcock International har også informert Lufttransport om at vedlikeholdet av ambulanseflyene flyttes fra Norge til Østersund i Sverige. Dermed mister 35 ansatte i Tromsø jobben. (Kilder: Lufttransport, NTB, NRK, Nordlys)

Nytt selskap overtar

Striden som har tilspisset seg den siste uken, dreier seg om hva som skal skje med pilotene som i dag er ansatt i Lufttransport, når det britiskeide selskapet Babcock tar over anbudet for luftambulansetjenesten 1. juli 2019.

Etter mye kritikk har Babcock uttalt at de vil tilby pilotene i Lufttransport kontrakter, men Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund sier de ikke oppfatter at det ligger et tilbud på bordet, kun et utspill.

Sentrale politikere i Ap og SV, blant dem Ap-leder Jonas Gahr Støre, har gått i bresjen for å få anbudskontrakten til Babcock kansellert. Men helseminister Bent Høie (H) advarer om at det da kan komme store erstatningskrav fra Babcock mot staten.

Høie advarer

– Det er helt åpenbart. Det vil få økonomiske og juridiske konsekvenser. Selskapet har bestilt et jetfly og ti andre fly. Babcock har også ansatt folk, sier Høie til Dagens Næringsliv.

Han avviser også opposisjonspartienes forslag om å forlenge den nåværende avtalen med Lufttransport for å løse de aktuelle problemene i Nord-Norge.

– Det vil være lovstridig. Dette kan ikke skje uten å utlyse nytt anbud. Gjøres det likevel, brytes loven om offentlige anbud som Stortinget har gitt, sier han.

– Nok er nok

Tirsdag skal Stortinget ta stilling til denne delen av konflikten. Da møter Høie for å redegjøre for saken.

Helsepolitisk talsperson i SV Nicholas Wilkinson er lite imponert over helseministerens håndtering av saken.

– Han må rydde opp snarest. Vi vil fotfølge ham i Stortinget til saken er løst. Nok er nok. Tryggheten i nord er truet, sier han til NTB.