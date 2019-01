Den nå 26 år gamle mannen fra Romerike brukte pikenavnet «Sandra» da han chattet med sine ofre, og politiet døpte derfor etterforskningen «OP Sandra» for Operasjon Sandra.

Det er satt av 168 rettsdager til saken, som etter planen ikke skal avsluttes før 30. september.

Fotballdommeren ble pågrepet første gang i juli 2016, men ble løslatt etter et par uker i varetekt.

Etter det skal han ha begått flere overgrep, noe som førte til at han på nytt ble pågrepet i fjor høst – og antall fornærmede i saken steg.

Saken skal etter planen starte i Nedre Romerike tingrett 22. januar.

Tiltalte har erkjent alle overgrepene, men erkjenner ikke straffskyld for alle.

Det er oppnevnte totalt åtte bistandsadvokater, som skal ivareta fornærmedes interesser i saken.

Til Dagbladet forteller en av dem, Anne Hazeland, at de sliter med å få tak i sine klienter, og at mange foreldre ikke engang vet at deres sønner var ofre.

Hun er bistandsadvokat for 49 gutter og har vært i kontakt med halvparten.

Hazeland opplever også at mange dem hun får kontakt med ikke ønsker noe med saken å gjøre – blant annet fordi saken begynner å bli gammel og guttene er blitt eldre.

– De vil ikke ha advokat, de vil ikke i retten, de vil ikke vite noe om tiltalte. De vil bare være i fred, forteller hun til avisen.

Ifølge henne frykter også mange av guttene at de skal bli gjenkjent av andre fornærmede i saken, da flere av dem er fra samme område.

Audun Braastad, / NTB scanpix

Gunhild Lærum og Gard A. Lier er oppnevnt som tiltaltes forsvarere.

Statsadvokat Per Egil Volledal og konstituert statsadvokat Kari Hangeland Buvik er aktorer i saken.

– Vi håper å kunne spare litt tid underveis og håper å kunne avslutte før sommeren, sier Hangeland Buvik.