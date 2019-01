Statsminister Erna Solberg (h) leder regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF som startet den 2. januar. Forhandlingene foregår på Gran på Hadeland.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Vi er på et godt og inspirerende sted, med frisk luft, sa statsministeren på pressekonferansen klokken 15 før forhandlingene starter.

Hun venter krevende regjeringsforhandlinger, men har tro på å finne en løsning til slutt.

– Dette kan bli den første borgerlige flertallsregjeringen på lang, lang tid, og forhandlinger er viktig for å ha et godt politisk grunnlag. Nå er det en litt kortere periode vi skal forhandle om denne gangen, men man kan legge grunnlag for mye god borgerlig politikk, sa Solberg på pressekonferansen.

Vanskelige saker

– Vi har hatt samtaler på forhånd som gjør at jeg mener det er mulig å finne frem til noen felles løsninger, sa Solberg som uttrykker tro på at de skal få til en regjering med flertall bak seg.

Fremskrittspartiets Siv Jensen sa at hun ser frem til å komme i gang med forhandlingene, men hun erkjenner at det er mange vanskelige saker som skal diskuteres. For Frp er det avgjørende å få gjennomslag for kutt i avgifter, streng innvandrings- og asylpolitikk.

Abort, barnetrygd, innvandring, landbruk, taxfree-salg og klimaavgifter er stikkord for hva som kan bli vanskelig i regjeringsforhandlingene.

Her kan du lese Aftenpostens gjennomgang av temaer som vil bli diskutert – fra A til Å.

Frps Sylvi Listhaug får en nøkkelrolle i forhandlingene.

Venstres leder, Trine Skei Grande håper Kristelig Folkeparti kan bidra til bedre klimapolitikk.

– Jeg håper at 2019 blir et år der familiene løftes, sa Krfs Kjell Ingolf Ropstad.

Han viser til at forhandlingene foregår på historisk grunn og han håper at kristelige verdier skal prege politikken fremover.