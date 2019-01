SAS-fly måtte avbryte landing

Det skriver VG.

Flyet fra SAS måtte avbryte landingen like før touchdown. Det opplyser en tipser til avisen.

Lasse Vangstein, pressetalsmann i Avinor, bekrefter overfor VG at et annet fly ikke hadde kommet seg helt av rullebanen, slik at SAS-flyet kunne lande.

– Det var en annen flymaskin på rullebanen som ikke fikk nok klaring til å komme seg unna. Flyet hadde god kontakt med tårnet, og fikk dermed beskjed om å avbryte innflyvning og fly en runde før de landet på nytt, sier Vangstein til VG.

Ifølge pressetalsmannen kan slike hendelser av og til skje. Han påpeker at alle prosedyrer ble fulgt under landingen.