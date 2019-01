(Bergens Tidende:) Det forteller styreleder i Stiftelsen Sjøfarendes Aldershjem, Valborg Sweeney, til BT.

Hun sier kvinnen var beboer i bygården og at den nå drapssiktede mannen etter hvert flyttet inn med henne etter at de to ble kjærester.

Drapsalarmen gikk natt til torsdag, etter at politiet fant en kvinne død i leiligheten på Nordnes.

Skapte uro

Den nå drapssiktede 43-åringen varslet selv nødetatene om dødsfallet. Den 66 år gamle kvinnen ble erklært død på stedet. Hennes mer enn 20 år yngre samboer ble i 02-tiden pågrepet og siktet for drap.

– Han var der tidligere, men skapte da uro som styret ikke kunne akseptere. Da ble han bedt om å holde seg borte, og det var han over lengre tid. Etter en tid søkte kvinnen igjen om at han kunne få flytte tilbake til henne, forteller Sweeney.

Styret vedtok da at mannen kunne flytte inn igjen. Betingelsen var at han måtte ut igjen hvis det ble noe bråk.

– Vi har vært strenge med ham, men alt har gått rolig for seg siden den gang, ifølge Sweeney.

Hun sier at det som skjedde natt til torsdag, kom som et sjokk.

– Det er fortvilelse og forferdelse. Slik vil det være når noe slikt skjer hvor enn det måtte være. Det er 90 stykker som bor her, og det føles som en stor tragedie.

Kripos bekymret

I oktober skrev BT at hvert fjerde drap i Norge mellom 2000 og 2016 var såkalte partnerdrap. Tilsammen ble 150 mennesker drept av sin partner i løpet av disse årene.

Via informasjonsseksjonen i Kripos uttaler Vibeke Syversen, leder for Kripos’ voldsseksjon, at andelen partnerdrap bekymrer dem.

– Forskning viser at det ofte er utøvd vold forut for drapet. Derfor er det helt avgjørende at ofre for vold i nære relasjoner tør å si fra, uttaler Syversen til BT.

En tidligere episode

Magnar Kvikshaug Taule er jurist i Vestbo og forretningsfører for Stiftelsen Sjøfarendes Aldershjem.

Han forteller at det var en tidligere episode med en annen leietager i bygården som gjorde at 43-åringen ble bedt om å holde seg unna bygget.

– I 2013 ble den avdøde kvinnen tilskrevet og bedt om at mannen ikke måtte være på bygget. Den andre involverte leietageren flyttet etter hvert ut av bygget, og kvinnen søkte da om at mannen kunne komme tilbake til bygget igjen, sier Taule.

Siden den gang har det vært stille, rolig og ikke noe problemer rundt dem, sier han.

– Det var derfor veldig overraskende at dette skjedde, sier Taule.

En tidligere nabo forteller om en episode hvor hun hørte bråk fra den avdøde kvinnens leilighet.

– Jeg klarte å presse meg inn døren og fikk ringt politiet. Da politiet kom, fikk han besøksforbud mot meg. Jeg flyttet fra bygget i 2015, og etter det har han fått komme tilbake til bygget, forteller den tidligere naboen.

– Smalt i døren

Naboer til kvinnen forteller at det har vært mye bråk fra leiligheten og at mannen har vært kastet ut flere ganger.

– Han skulle aldri vært der. Han har gjort mye galt i huset. Politiet har vært der flere ganger, sier en kvinne.

Trond Bakke, også beboer i bygget, sier han hørte mye bråk utenfor leiligheten natt til torsdag.

– Jeg hørte at det smalt i døren, og vinduet i inngangsdøren ble knust. Det var mye spetakkel og bråk, sier han.

Bakke sier han kjente den døde kvinnen godt.

– Det er utrolig trist. Hun var rolig, snill og beskjeden. Det er grusomt og skremmende at noe sånt kan skje så tett på.

En annen beboer sier hun har kjent kvinnen i flere tiår, og sier hun var rolig og veldig snill.

– Det kom som et sjokk på meg. Jeg kan ikke forstå det som har skjedd. Jeg var veldig glad i henne. Dette er bare trist.

– Et ekstra stort sjokk

Sjøfarendes Aldershjem er ikke lenger et aldershjem, men et beboersted for sjømenn og andre.

– Det er først og fremst sjømenn og enkene til sjømennene som har bodd her. Men nå er det begrenset med sjømenn, og det er også andre som søker dit. Noen er i arbeid, noen er pensjonister, det er innvandrere og også yngre mennesker, sier Sweeney.

I senere tid er det blitt bestemt at ingen kommer inn og får bo på Sjøfarendes Aldershjem uten at styret har snakket med dem på forhånd, opplyser hun.

– Styret har tatt tak i det psykososiale miljøet. Er det uro i bygården, har vi et vaktsystem. Dit kan beboerne ringe om de har problemer. I hele høst, i julen og ved nyttår har det vært rolig i bygården. Derfor kommer dette som et ekstra stort sjokk.

– En del bråk

Hun forteller at det tidligere har vært mye uro i bygården.

– Det er en del som tidvis ikke har hatt den beste adferden. Det er ikke til å stikke under en stol. Det har vært en del bråk med rus og alkohol. Vi har nå jobbet over flere år med å få tingene på plass, slik at det blir bedre for beboerne å bo der. Dette har vi jobbet intensivt med, og det er blitt mye bedre de siste årene, sier Sweeney.

Det har også vært leietagere som har fått leiekontrakten sin sagt opp de siste årene.

– Det er noen som har laget uro og bråk, og det har vært alkohol involvert. Da har vi måttet avslutte leieforholdet. Men jeg vil presisere at det ikke stemmer at det er forferdelig å bo her. Vi har gjort mye for at det skal bli bedre.

Leies av kommunen

20 av boligene ved Sjøfarendes Aldershjem leies av Bergen kommune.

– Dette er boliger som tildeles vanskeligstilte på boligmarkedet av boligetaten i kommunen. Vi har leid disse boligene i mange år, men jeg kan ikke huske at det har vært noen problemer i det siste. Det har hendt at øvrige beboere har klaget på bråk og lignende, men i de siste årene har det ikke vært noe spesielt, sier Bjarte Høysæter, direktør for etat og boligforvaltning i Bergen kommune.

Også han forteller at noen leietagere er blitt flyttet til andre boliger.

– Det har vært noen som har misligholdt leiekontrakten med tanke på blant annet sjenanse for øvrige beboere. Men jeg kan, som sagt, ikke huske at det har vært saker på dette i det siste, sier Høysæter.