Påtalemyndigheten anker Valdres-saken til Høyesterett

Eidsivating lagmannsrett dømte den 47 år gamle kvinnen til åtte måneder betinget fengsel for grov mishandling av sin 13 år gamle datter Angelica Heggelund. Moren ble frifunnet for å ha satt datteren i hjelpeløs tilstand.

På bakgrunn av straffutmålingen i saken anket påtalemyndigheten fredag avgjørelsen til Høyesterett, skriver Budstikka.

– Etter vårt syn har lagmannsretten tillagt de formildende omstendighetene for stor vekt, sier aktor i saken, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe til avisa.

– Vi mener videre at det foreligger allmennpreventive hensyn til barns rettssikkerhet som ikke er blitt drøftet i lagmannsrettens dom. Videre er vår oppfatning at det ikke er grunnlag for å gi betinget straff for en overtredelse av en slik alvorlig karakter, fortsetter han.

I Valdres tingrett i mai i fjor ble kvinnen dømt til tre års fengsel. Ankesaken i Eidsivating lagmannsrett på Hamar gikk over tolv dager i januar og begynnelsen av februar. Her la statsadvokaten ned påstand om samme straff, ett år mindre enn han ba om i tingretten.

Resultatet i ankesaken ble altså langt mildere straff – åtte måneders betinget fengsel. Angelicas mor slipper dermed å sone, men får en prøvetid på to år.

I dommen legges det vekt på at det var et symbiotisk forhold mellom mor og datter «som åpenbart har gjort det vanskelig for tiltalte å ta den styringa som en forelder må ta i en kritisk situasjon».

13 år gamle Angelica Heggelund ble funnet død i en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring, eventuelt i kombinasjon med nedkjøling.