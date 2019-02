Politiet var på jakt etter en svart Volvo V90 med CD-skilt etter å ha mottatt en rekke meldinger om hasardiøs kjøring på E6 fra Oslo og nordover. De ber publikum ta kontakt om de har tips om kjøretøyet.

– Bilen har kjørt gjennom flere politidistrikter. Det har vært en forfølgelse av den lenger sør, men den kom seg vekk. Vi ønsker uansett å finne bilen slik at vi får avdekket hva dette er, sier operasjonsleder Hågen Løvseth i Innlandet politidistrikt til NTB.

Operasjonslederen sier til NRK at bilen har kjørt opp mot 150 kilometer i timen i 60-sone, foretatt farlige forbikjøringer med flere nestenulykker og gjort seg skyldig i flere andre brudd på veitrafikkloven.

– Vi har ikke fått meldinger om at en slik bli er stjålet. Det kan jo være alt fra at skiltet eller bilen er tatt til at det er de rettmessige eierne som bruker den. Det er ikke blitt meldt om bilen på en stund, så den er kanskje satt igjen et sted, sier Løvseth til NTB.

Volvoen ble sist sett ved E6 ved Brumunddal-Rudshøgda, meldte politiet i 8-tiden torsdag morgen.