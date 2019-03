SSB-forsker: Siv Jensen tar feil om hovedårsaken til barnefattigdom

– Det stemmer ikke det Siv Jensen hevder, at det er innvandring som er hovedårsak til at ulikhetene øker i Norge. Hun tar feil, sier forsker i Statistisk sentralbyrå, Rolf Aaberge, til NRK.

Han presiserer at forskjellene mellom rike og fattige har økt her i landet siden tidlig på 90-tallet.

Reform av 1992

– Skattereformen i 1992 var en viktig faktor for økte økonomiske ulikheter. Den gang ble kapitalinntekten endret til en mer sjenerøs beskatning enn tidligere for de rike, sier forskeren.

Han sier innvandring bidrar til økte ulikheter, men reagerer på Jensens påstand om at innvandring er hovedårsaken.

– Den viktigste grunnen til økonomisk ulikhet er økningen i inntekten til de aller rikeste, sier Aaberge.

Hovedårsaken

– Tallene lyver ikke: 85 prosent av økningen i barnefattigdom er innvandrere. Venstresiden sier de vil bekjempe ulikhet og barnefattigdom, men vil ikke gjøre noe med det som er den største driveren av dem alle, nemlig innvandring, sa Siv Jensen til VG tidligere fredag.

Hun og SV-leder Audun Lysbakken deltok i en opphetet debatt i Politisk kvarter på NRK fredag morgen. Da gjentok Jensen at innvandring er hovedårsaken til barnefattigdom.

– Den aller viktigste grunnen er at for mange barn vokser opp i familier som ikke klarer å forsørge seg selv, og hovedvekten av dem har innvandrerbakgrunn. Det er et uomtvistelig faktum, sa hun.

– Feilinformerer

Lysbakken mener finansministerens uttalelser er feil.

– Forskjellene øker, og den viktigste årsaken er at de på toppen drar fra. Det er nå slått fast en gang for alle. Det er skremmende om finansministeren ikke forstår at økt ulikhet handler om mye mer enn fattigdom, sier Lysbakken til NTB.

Finansministerens utsagn kan gi en forsmak på innholdet i fredagens ventede stortingsmelding «Muligheter for alle. Fordeling og sosial bærekraft».