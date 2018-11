– Natten har forløpt rolig. Det jobbes fortsatt med å sikre fartøyet. Vi har nå festet fire av ti vaiere, som skal stabilisere og rette opp fartøyet, sier kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, Torill Herland, til Aftenposten.

Neste fase av operasjonen er å sende folk om bord for å få oversikt over skadene. Deretter er planen å få fartøyet på lekter og frakte fartøyet til Haakonsvern orlogsstasjon.

Sjøforsvaret sier til NTB at skipet skal heves på en lekter, før den tømmes for ammunisjon.

Til Bergens Tidende forteller Forsvaret at sikringsarbeidet vil ta tid.

Sola TS forlater Norge

Tankskipet som kolliderte med fregatten Helge Ingstad har nå fått klarsignal til å forlate Norge. Derfor dro Sola TS til Storbritannia lørdag morgen, kommer det frem i en pressemelding fra rederiet Tsakos Columbia Shipmanagement S.A.

Marinetraffic.com

Skipet ble holdt igjen av norsk politi etter ulykken. De har gjennomført avhør med sentrale personer blant mannskapet.

Tankbåten var på vei til Storbritannia med 625.000 fat råolje om bord da den støtte sammen med fregatten

Slik skal radiodialogen ha vært før kollisjonen: Flere hørte fortvilt kommunikasjon på radiosambandet før kollisjonen

Nærmer seg neste fase

Ifølge Herland fra Sjøforsvaret vil de snart kunne sende folk om bord for å ta skadeomfanget i besiktigelse.

– Vi nærmer oss nå punktet hvor fartøyet vil være sikret og vi kan gå i gang med neste fase, sier Herland.

Det er først når de kommer om bord de kan vurdere om fregatten kan sjøsettes igjen.

– Før vi kan gjøre slike vurderinger må vi se nærmere på skadeomfanget. Denne fregatten kommer uansett til å være ute i lang tid, sier presse- og informasjonsoffiser i Sjøforsvaret, Thomas Gjesdal, til Bergens Tidende.

Fregatten KNM Helge Ingstad mistet styringen og drev på land etter en kollisjon med tankskipet Sola torsdag morgen.

Skipet var på vei sørover langs kysten etter å ha deltatt på NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 da ulykken skjedde.

Natt til fredag ble fregatten boltet fast til land for å unngå at den synker.

Dette skjedde. Dette skjer videre. Her er det vi vet om fregattulykken.

Videre fremgangsplan

Herland sier det er vanskelig å si noe om den videre tidshorisonten.

– Når skipet er stabilisert vil vi få folk om bord for å ta skipet i øyesyn og bestemme skadens omfang. Basert på disse observasjonen vil vi ta stilling til hvordan bortfraktingen skal foregå.

Det er Kystverket og Forsvaret som jobber med berging av skipet.

Ansvaret for å finne ut hva som her skjedd ligger hos Statens havarikommisjon for transport skal sammen med Forsvarets egen ulykkeskommisjon, politiet og representanter for tankskipets flaggstat Malta.

Politiet er i gang med etterforskningen. Det gjennomføres avhør av mannskap på begge skipene.