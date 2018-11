Det amerikanske krigsskipet har vært i Norge i noen uker for å delta i NATO-øvelsen Trident Juncture. I forbindelse med øvelsen har det besøkt Trondheim flere ganger. Ved 15-tiden tirsdag ankom USS Iwo Jima Oslo.

Olav Olsen

– Skipet skal gjennomføre et havnebesøk i Oslo, sier Ivar Moen, oberstløytnant og talsmann ved Forsvarets operative hovedkontor.

Fakta: USS Iwo Jima Har vært i tjeneste i det amerikanske sjøforsvaret siden 2001. Skipet er på hele 257 meter. Det er amerikanske Ingalls Shipbuilding som har bygget det. Skipet er i Norge i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture som varer til 23. november. 50.000 soldater fra 31 land deltar i øvelsen.

Aftenpostens fotograf Olav Olsen var til stede da skipet ankom Oslo rett etter klokken 15. Han forteller at norske HV-soldater med hunder og våpen passer på skipet.

Hans O. Torgersen

Jagerfly og helikoptre

Det er ingen småbåt som nå er på besøk i hovedstaden. Skipet er på hele 257 meter og har en toppfart på 22 knop (41 km/t). Ifølge Wikipedia er seks jagerfly og en rekke helikoptre å regne som standardutstyr om bord. Ved behov kan antall jagerfly økes. Hangarskipet har nesten 1700 mannskaper om bord.

Olav Olsen

Det har også kapasitet til å ha om bord 12 militære fly av typen V-22 Osprey som har en 12-meter tilrotor på hver vinge. Luftfartøyet kan ta av og lande vertikalt eller på en kort rullebane som et helikopter og fly som et vanlig propellfly når det er kommet i luften.

Olav Olsen

Også hangarskipet USS Harry S. Truman er med i NATO-øvelsen som varer frem til 23. november. Til sammenligning er USS Harry S. Truman på hele 333 meter. Hvorvidt det kommer til Oslo, er ikke klart foreløpig.

Olav Olsen

I Oslo i tre dager

Iwo Jima er kalt opp etter slaget på Iwo Jima i Japan under andre verdenskrig. Slaget endte med at amerikanerne fikk kontroll over øya Iwo Jima og flyplassene der. Skipet er merket med LHD 7 som er en forkortelse for Landing Helicopter Dock.

Under øvelsen har skipet besøkt flere havner i Trøndelag.

– Lokalbefolkningen i Trondheim har kunne sett skipet flere ganger den siste perioden. Nå vet vi ikke hvor tilgjengelig det vil være under besøket i Oslo, sier Ivar Moen.

Olav Olsen

Det kommer til å ligge rett ved siden av cruiseterminalen ved Akershus festning til 16. november. For øvrig er det danske krigsskipet HDMS Esbern Snare ventet til Oslo 16. november.