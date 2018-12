Politiet meldte om brannen klokken 23.05 tirsdag kveld. En åtte år gammel gutt er overført til Haukeland sykehus i Bergen. Han er kritisk skadet, opplyser sykehuset i en pressemelding.

Et annet barn og en voksen ble brakt til Nordlandssykehuset Lofoten med lettere skader.

– Disse går det bra med, skriver Randi Angelsen, pressevakt ved Nordlandssykehuset, i en sms.

To leiligheter i samme boenhet sto i det som ble beskrevet som åpne flammer. Alle åtte beboerne på adressen ble gjort rede for. Onsdag morgen forteller politiet at huset fortsatt står.

– Huset er ikke brent ned. Brannvesenet er fortsatt på stedet og driver med etterslukking. Det er for tidlig å si noe om årsaken, sier operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt.