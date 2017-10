Grovt uaktsom lastebilsjåfør fikk redusert straffen

Ulykken skjedde få hundre meter fra Brattås barneskole på Nøtterøy, ikke lenge før det skulle ringe inn til første time.

Agder lagmannsrett mener Tønsberg tingrett hadde utmålt en for streng straff da den tidligere i år dømte 40-åringen til ni måneder ubetinget fengsel.

De mener seks måneder ubetinget fengsel er nok.

Sjåføren ble i tingretten dømt til å betale 125.000 kroner i erstatning til hver av jentas foreldre. Det godtok mannen, så lagmannsretten behandlet kun straffeutmålingen.

Tapet av førerretten ble, som i tingretten, satt til fire år.

Per Annar Holm

Eneomsorg for sønnen

Den eneste nye opplysningen lagmannsretten vektlegger, er at lastebilsjåføren nå har eneomsorgen for et barn med spesielle omsorgsbehov.

Ellers finner lagmannsretten bare skjerpende momenter ved sjåførens handlemåte:

Lastebilen kjørte inn på gang- og sykkelveien noen få minutter over klokken 8 om morgenen, et tidspunkt da den blir brukt som skolevei.

Kjøretøyet var så bredt at det blokkerte hele gang- og sykkelveien. Dermed kan syklister og gående være rett bak bilen og i dennes blindsone.

Lastebilen hadde ryggekamera og seks speil, men sjåføren oppdaget ikke 11-åringen som kom på sykkel.

Lagmannsretten merket seg også at yrkessjåføren var tatt for promillekjøring for få år siden.

«Skjerpende ved fastsettingen av straffen i vår sak er videre at domfelte er tidligere straffet hvor det sentrale forholdet er at han i 2012 ble dømt til 18 dager fengsel og bot for kjøring i påvirket tilstand», skriver lagdommer Espen Ødegaard.

Lagmannsretten hadde satt av én dag til ankebehandlingen i forrige uke. Bistandsadvokat Rita Aase sier at foreldrene ikke ønsker å kommentere dommen.

Forsvarer Christian Arnkværn sier at han foreløpig ikke har noen kommentar.

