Derfor følger ikke regjeringen ekspertenes anbefaling

Regjeringen opprettholder rødt nivå i videregående skole. Dermed trosser den ekspertråd fra både FHI og Helsedirektoratet.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol etter pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag 21. desember.

27. des. 2021 19:38 Sist oppdatert 6 minutter siden

Ekspertene i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet råder regjeringen til å la videregående skoler gå fra rødt til gult nivå etter juleferien. Likevel velger regjeringen å opprettholde rødt nivå på videregående skoler.

«Helsedirektoratet er enig med FHI i at det ikke lenger bør være fastsatt i covid-19-forskriften at det skal være rødt nivå på videregående skoler», skriver direktoratet i sine nyeste anbefalinger til regjeringen 3. juledag.

Direktoratet viser blant annet til at:

Det er «svært lave smittetall» i gruppen 16–19 år

Det er lite smittespredning i videregående skole

Det er høy vaksinasjonsgrad blant elevene

Rødt nivå i videregående betyr i praksis en del digital undervisning.

Kjerkol: Vi endrer ikke til gult nivå

Mandag kveld skriver regjeringen i en pressemelding at den likevel vil opprettholde rødt nivå. Den utdyper ikke hvorfor den går mot de faglige rådene. I en SMS til Aftenposten begrunner helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) det slik:

– Vi endrer ikke til gult nivå for VGS med den begrunnelse at videregående skole har flere ulike grupper som følge av at elevene følger sine programfag og ikke får undervisning i faste grupper som i grunnskolen, skriver hun.

Ifølge Kjerkol skal avgjørelsen revurderes sammen med andre tiltak som varer frem til 14. januar.

Hun opplyser videre at hun er på juleferie og henviser til statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap) for ytterligere spørsmål.

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med Rønning-Arnesen via departementets informasjonsavdeling, men har så langt ikke lykkes med dette.

Kunnskapsdepartementet: Gult nivå ikke reelt alternativ

Statssekretær Halvard Hølleland (Ap) i Kunnskapsdepartementet mener gult nivå ikke er noe reelt alternativ i videregående.

– Den klare tilbakemeldingen vi har fått fra fylkeskommuner og videregående skoler, er at gult nivå ikke fungerer i videregående opplæring, sier han til NTB.

– I videregående opplæring blandes elever på tvers i mange ulike fag og klasser i løpet av en skoledag, og gult nivå er dermed i realiteten ikke er et alternativ for oss nå, sier han.

«Størst negativ innvirkning»

Helsedirektoratet sier i sine faglige råd at smitteverntiltak og stengte skoler fører til «faktisk læringstap», at elevene mister motivasjonen til å gå på skolen, og at konsekvensene av rødt nivå fordeler seg ujevnt i befolkningen.

«Det er derfor viktig at skolene og barnehagene er åpne ved skolestart etter juleferien», skriver Helsedirektoratet. Ifølge direktoratet har 70 prosent av ungdommene tatt dose to.

«Stengning og andre begrensninger på skoler og barnehager har sannsynligvis vært de tiltakene som har hatt størst negativ innvirkning på barn og unge», skriver direktoratet.

Utdanningsdirektoratet sier at rødt nivå i videregående skole må avvikles så snart som mulig. Det mener at rødt nivå «ikke er forholdsmessig slik smittesituasjonen er i dag».