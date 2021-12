27 personer drept i Norge i år

I løpet av 2021 startet politiet her i landet etterforskning av 21 drapssaker med i alt 27 ofre – 13 kvinner, 12 menn og to barn på 10 og 12 år.

Desember

* 6. desember: Fire personer blir funnet døde i et utbrent hus i på Berger i Svelvik i Drammen kommune. Politiet mener familiefaren (43) tok livet av sine to barn på 10 og 12 år og barnas mor (42) før han drepte seg selv og satte fyr på huset. 18. desember opplyste politiet at de hadde funnet et skytevåpen som styrker teorien om at boligbrannen skjuler trippeldrap, selvdrap og ildspåsettelse.

November

* 24. november: 24 år gamle Helen Luel Asefaw funnet død i en bolig på Fuglset i Molde. Like før ble en 17 år gammel gutt funnet livstruende skadd i en bolig i Molde sentrum. Kvinnens tidligere ektefelle, en 26 år gammel mann er pågrepet, siktet for drap og grov vold. Det er også en familierelasjon mellom den siktede 26-åringen og 17-åringen.

24. november: En mann i 30-årene blir funnet skadd utenfor et studentboligkompleks på Rodeløkka i Oslo natt til onsdag. Han dør kort tid etter på sykehus. En 39 år gammel mann er siktet og varetektsfengslet for drapet. Den siktede er tidligere dømt for vold, ran, trusler og kidnapping.

Oktober

* 13. oktober: Andréa Meyer (52), Hanne Merethe Englund (56), Liv Berit Borge (75), Gunnar Erling Sauve (75) og Gun Marith Madsen (78) ble drept da 38 år gamle Espen Andersen Bråthen gikk rundt i Kongsberg med pil og bue og stikkvåpen. Politiet har gitt uttrykk for at de tror Bråthen var utilregnelig på gjerningstidspunktet.

* 7. oktober: 20-årige Hamse Hashi Adan blir skutt ved Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo sent på kvelden. Dagen etter dør han av skadene. To uker senere blir en 40 år gammel mann siktet for medvirkning til drap og varetektsfengslet. I tillegg er to terrordømte brødre Valon (35) og Visar (32) Avdyli fra Bærum siktet for drap og/eller medvirkning til drap. Siste observasjon av dem var på Gardermoen lørdag 9. oktober da de tok et fly til Pristina i Kosovo. Begge har via sin advokat nektet for å ha noe med drapet å gjøre.

September

* 24. september: En mann i 30-årene fra Litauen blir knivstukket utenfor en pizzarestaurant i Åros på Hurumlandet i Asker tidlig på ettermiddagen. Han dør kort tid etter. En 43 år gammel mann fra Litauen siktes for drapet og blir dagen etter pågrepet i Oslo. Han har erkjent å ha stukket avdøde med kniv, men hevder det skjedde i selvforsvar.

* 22. september: Et ektepar i 40-årene blir funnet døde i en leilighet på Kolbotn utenfor Oslo natt til onsdag 22. september. Politiet mistenker ikke at det var andre involverte i hendelsen og starter drapsetterforskning. Mannen er siktet for å ha drept kona, og politiet mener han deretter tok sitt eget liv.

* 20. september: To Nav-ansatte blir knivstukket på et brukermøte på Nav Årstad i Bergen. 57 år gamle Marianne Amundsen dør kort etter på sykehus av skadene hun ble påført. En 29 år gammel kvinne ble lettere skadd. En 39 år gammel mann ble pågrepet inne på Nav-kontoret og er siktet for drap og grov kroppsskade. I januar skal den siktede gjennom tvungen psykiatrisk observasjon for avklaring om tilregnelighet.

* 12. september: 23-årige Sunniva Borgen blir funnet hardt skadd etter en voldshendelse i en boligblokk i Åsane i Bergen natt til søndag 12. september. En 29 år gammel mann blir pågrepet på stedet og siktet for drapsforsøk. Dagen etter blir mannen varetektsfengslet. Fem dager senere dør kvinnen av skadene hun ble påført og 29-åringen blir siktet for drap.

August

* 1. august: Vladas Kvederys (57), som er litauisk statsborger, blir funnet død i en bolig i Lørenskog rett etter midnatt natt til søndag 1. august. Ifølge politiet døde litaueren av forblødning etter en stikkskade. En 45 år gammel polsk statsborger som var bosatt i huset er siktet for drapet og han ble dagen etter varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

Juli

* 19. juli: En 39 år gammel mann blir skutt utendørs i Tordenskiolds gate ved Oslo rådhus. Han blir kjørt til sykehus, men dør kort etter av skadene. Politiet pågriper en 41 år gammel mann på åstedet. De to mennene er barndomsvenner, ifølge drapssiktedes forsvarer, som sier at mannen erkjenner de faktiske forhold og samtidig påberoper seg selvforsvar.

Juni

* 13. juni: To utenlandske statsborgere – en mann i slutten av tenårene og en mann i 20-årene – blir pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap, etter at en 19-åring døde på sykehuset av stikkskader han ble funnet med natt til 13. juni i Runarveien i Sandefjord.

* 8. juni: Marianne Hansen (25) ble funnet drept i sin leilighet på Hellerud i Oslo. En 30 år gammel mann fra Romania har erkjent straffskyld for drapet. Mannen døde på Ullevål sykehus fredag 16. juli etter å ha forsøkt å ta sitt liv i fengselet fire dager før.

Mai

* 15. mai: En mann i 20-årene blir knivstukket i en leilighet på Tøyen i Oslo og dør av skadene fem dager senere. En 33 år gammel utenlandsk statsborger blir pågrepet dagen etter og senere siktet for drap og varetektsfengslet. Den siktede mannen er tidligere dømt for vold.

* 15. mai: Stig Ola Westgård (56) blir funnet død i en leilighet på Lademoen i Trondheim på morgenen. En 56 år gammel mann blir pågrepet på stedet og varetektsfengslet to dager senere, siktet for drap.

* 6. mai: Aud Opsahl (88) blir funnet skutt og drept i sitt eget hjem i Lyngdal. Kvinnens 59 år gamle sønn er pågrepet og siktet for drap. Ifølge tiltalen var 59-åringen psykotisk da drapet skjedde.

* 3. mai: En 47 år gammel kvinne stikker en kniv i brystet på sin fire år yngre bror i en leilighet i Halden sentrum ved i 22-tiden på kvelden. Mannen dør på stedet. Kvinnen blir pågrepet på åstedet og siktes for drapet. Hun erkjente straffskyld og tilsto samme kveld drapet uten forbehold. 6. desember ble hun i Søndre Østfold tingrett dømt til elleve års fengsel for drapet på broren.

April

* 28. april: 50 år gamle Fevziye Kaya Sørebø ble skutt og drept i Tostrups gate på Frogner i Oslo rett før klokken 8.30 på morgenen. En 39 år gammel mann ble pågrepet i en bil på E18 ti minutter etter de første meldingene, og et skytevåpen ble funnet. Den drapssiktede var tidligere venn og ansvarlig for å bygge hus og pusse opp leilighet for offeret og hennes avdøde ektemann. Prosjektene gikk imidlertid over styr og resulterte i konflikt mellom partene.

* 22. april: 42 år gamle Renate Strand Normann ble funnet død utendørs på Varaldsøy i Kvinnherad. En 47 år gammel mann ble samme kveld siktet for drap, og han ble varetektsfengslet to dager senere. Avdøde og siktede ble av politiet betegnet som bekjente og var ikke i slekt eller i nær relasjon til hverandre. En trestokk skal ha blitt brukt som våpen.

* 20. april: 33 år gamle Bård Lanes blir funnet skutt på Kilen i Tønsberg og dør kort tid etter på sykehus. Tre menn er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Politiet mener at en 26 år gammel mann fra Drammens-området avfyrte skuddene, mens en 31 år gammel mann kjørte bilen som ble brukt til og fra åstedet. Denne bilen ble kort tid etter drapet funnet brennende på Sem i Tønsberg. Samtidig mener politiet at en 29-åring, som har alibi på drapstidspunktet, var med på å planlegge drapet.

* 13. april: Den profilerte advokaten Tor Kjærvik blir skutt i sitt hjem på Røa i Oslo og dør av skadene. Advokatens 36-årige sønn er siktet for drap. Han er også siktet for drapsforsøk på Kjærviks samboer. Sakkyndige konkluderte i september 2021 med at sønnen var psykotisk.