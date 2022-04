Flere gressbranner stanser togtrafikken på Østfoldbanen

Mange små gressbranner skaper kaos langs Østfoldbanen. Branntoget kjører nå sørover fra Oslo for å slukke brannene det kommer over.

Her er branntoget i det det passerer Aftenpostens fotograf ved Ljan stasjon.

30. apr. 2022 11:04 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Flere gressbranner langs toglinjen i Follo og Oslo fører til stans i togtrafikken på Østfoldbanen. Ifølge politiet er det mye røyk i området.

Oslo S-Moss er stengt for all trafikk. Vy ber passasjerer vurdere andre transportmidler.

Det var like etter klokken 10 at 110-sentralen Øst meldte om brann i vegetasjon og gress langs jernbanen ved Asko-bygget ved E6 i Vestby. Det skal ha vært den største brannen.

– Vi fikk raskt kontroll over denne, sier Bård Fredriksen, operatør ved Øst 110-sentralen. Brannen ble slukket 11.30.

Ved 10.30-tiden meldte Øst politidistrikt om ny gressbrann langs toglinjen. Denne gangen sør for togstasjonen ved Myrvoll. Ett kvarter senere meldte brannvesenet at de er ute for å slukke et stort antall gressbranner langs jernbanen fra Oppegård stasjon til Kolbotn sentrum.

En gressbrann i Kolbotn har spredt seg til Rosenholm.

Ifølge Fredriksen er det totalt snakk om rundt 10 branner langs toglinjen. De er av varierende størrelse.

fullskjerm





Det brenner flere steder langs Østfoldbanen. Brannvesenet jobber nå med slukkingen.

Branntog på vei

Rundt elleve brannbiler er satt inn i arbeidet. De kommer fra Follo, Oslo og Moss. Bilene kjører i skytteltrafikk mellom brannene, ifølge Fredriksen.

I formiddag ble også branntoget satt inn i arbeidet. Det kommer med 90.000 liter vann og skum. Toget har også fire vannkanoner og 1000 meter lang brannslange.

Det kjører hvert øyeblikk ut fra Oslo S, opplyser vaktleder ved 110-sentralen, Brede Brattli. Da var klokken ca. 11.30.

– Redningstoget er bemannet med mannskap fra Oslo. Det vil kjøre sørover og ta brann for brann.

Toget skal slukke branner hele veien til Ski.

Fakta Brann- og redningstoget Består av to tankvogner med slukkeutstyr, en redningsvogn og en utstyrsvogn.

Inneholder 88.000 liter vann, fire vannkanoner, 2000 liter slukkeskum og en 1000 meter brannslange.

Redningsvognen er utstyrt med bårer. Den har plass til å evakuere inntil 50 personer.

Vognen kan kobles av resten av toget og frakte ut passasjerer mens tankvognen fortsette brannslukkingen.

Betjenes 24 timer i døgnet av to lokførere. Én er ansvarlig for å kjøre toget, og den andre føreren skal bistå hjelpemannskaper med betjening av utstyr.

Toget har fast base på Oslo S for kortest mulig utrykningstid i alle retninger.

Eies og driftes av Bane NOR sammen med ansatte fra Vy berging og beredskap.

Kjøpt brukt fra Sveits og totalfornyet innvendig og utvendig. Kostet ca. 50 millioner kroner. Vis mer

Ikke fare for bebyggelse

Fredriksen opplyser at det foreløpig bare er vegetasjon som brenner. Noen av brannene har nærmet seg bebyggelse og hus i nærheten, men brannvesenet har foreløpig kontroll på dette.

Brannvesenet vet ikke hva som er årsaken til brannene, men sier det er fryktelig tørt i området.

Fredriksen ber folk utvise nødvendig aktsomhet.

Brannvesenet fraråder også folk fra å slukke brannene selv:

Ventet lenge på brannvesenet

Beboere ved Solbråtan stasjon forsøkte imidlertid å slukke en av brannene selv for å hindre at den spredde seg. De oppga å ha ventet i 25 minutter før brannvesenet kom. Det forteller de til Aftenpostens kommentator Therese Sollien.

Sollien var på et tog da passasjerene ble evakuert på Solbråtan stasjon.

Det brenner flere steder. Dette bildet er tatt ved Solbråtan stasjon.

Pressevakt i Bane Nor, Gunnar Børseth, sier til Dagbladet at de ikke er kjent med hvor lenge toglinjene vil bli stengt.

– Oslo S-Moss er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Dette skyldes brann ved sporet. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen, skriver Vy på sine nettsider.