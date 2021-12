Skatteetaten varsler kontroll av Stortinget og SMK

Aftenposten har avslørt manglende kontroll av skatten på politikernes pendlerboliger. Nå varsler Skatteetaten kontroll av både Stortinget og Statsministerens kontor (SMK).

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

2. des. 2021 14:14 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten avslørte i høst at Stortingets administrasjon i flere år har praktisert skattereglene feil. De har latt flere politikere slippe å skatte av pendlerboligene sine i Oslo, til tross for at de ikke har hatt utgifter til boligen sin på hjemstedet.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen sa tidligere i høst at kravet om merkostnad var helt nytt for dem. Finansdepartementet var imildertid krystallklare: – Vilkåret om merkostnad har stått i loven siden 1927.